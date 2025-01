Le foto dei festeggiamenti nella Striscia di Gaza dopo l’annuncio del cessate il fuoco

Nella serata del 15 gennaio migliaia di persone palestinesi hanno festeggiato la notizia dell’accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, raggiunto tra Hamas e Israele dopo 15 mesi di guerra. Molti civili si sono riuniti in strada per manifestare con grande entusiasmo, abbracciandosi e mostrando la bandiera palestinese.

Un uomo sentito da Al Jazeera a Deir al Balah, nella parte centrale della Striscia, ha parlato di «un incubo che finalmente sta per finire». Centinaia di persone si sono radunate fuori dall’ospedale della città per festeggiare. Ci sono stati grossi festeggiamenti anche nella città di Gaza, la più grande del territorio, e a Khan Yunis, nella parte sud, dove le immagini diffuse dalle agenzie di stampa mostrano persone che cantano e si abbracciano. Hanno festeggiato anche le comunità palestinesi all’estero, per esempio a Berlino, in Germania.

I negoziati per l’accordo sono stati mediati da Qatar, Egitto e Stati Uniti. Il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ha detto che il cessate il fuoco comincerà domenica 19 gennaio, ma non si sa ancora a che ora.

L’accordo è stato approvato da Hamas, ma per diventare effettivo dovrà essere approvato anche dal gabinetto di sicurezza di Israele (di cui fanno parte tra gli altri il primo ministro Benjamin Netanyahu, i ministri della Difesa e degli Esteri) e dai ministri del governo israeliano, che si riuniranno giovedì mattina. Sempre mercoledì sera a Tel Aviv, in Israele, c’è stata una manifestazione delle famiglie degli ostaggi israeliani per chiedere al governo di approvare l’accordo.

