Le partite della ventesima giornata di Serie A

La ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, comincia venerdì alle 20:45 con Lazio-Como. Sabato alle 15 c’è Udinese-Atalanta e alle 18 c’è il derby tra Torino e Juventus. L’Inter invece giocherà domenica alle 15 fuori casa contro il Venezia: l’Inter non giocava di domenica alle 15 – l’orario che è stato a lungo quello in cui si giocavano quasi tutte le partite, anche se ora non è più così – dal maggio del 2021. Il Napoli giocherà domenica sera in casa contro il Verona. Dal 2021 in Serie A c’è il cosiddetto “calendario asimmetrico”, cioè le partite del girone di andata non si ripetono nello stesso ordine in quello di ritorno: può capitare quindi che si riaffrontino squadre che si sono affrontate in campionato da poco.

Venerdì 10 gennaio

ore 20:45

Como-Lazio [Dazn]

Sabato 11 gennaio

ore 15

Udinese-Atalanta [Dazn]

Empoli-Lecce [Dazn]

ore 18

Torino-Juventus [Dazn]

ore 20:45

Milan-Cagliari [Dazn, Sky]

Domenica 12 gennaio

ore 12:30

Genoa-Parma [Dazn]

ore 15

Venezia-Inter [Dazn]

ore 18

Bologna-Roma [Dazn, Sky]

ore 20:45

Napoli-Hellas Verona [Dazn]

Lunedì 13 gennaio

ore 20:45

Monza-Fiorentina [Dazn, Sky]

La classifica:

Napoli 44

Atalanta 41

Inter 40

Lazio 35

Juventus 32

Fiorentina 32

Bologna 28

Milan 27

Udinese 25

Roma 23

Torino 21

Empoli 20

Genoa 20

Verona 19

Parma 19

Como 18

Cagliari 17

Lecce 17

Venezia 14

Monza 10