Martedì l’Ursa Major, una nave cargo russa, è affondata nel mar Mediterraneo a causa di un’esplosione nella sala macchine. Il ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che al momento dell’esplosione la nave si trovava tra l’Algeria e la Spagna: 2 membri dell’equipaggio risultano dispersi, e i restanti 14 sono stati portati in salvo nel porto di Cartagena, in Spagna.

Secondo i dati di tracciamento forniti dalla società britannica LSEG, l’Ursa Major era partita dal porto di San Pietroburgo l’11 dicembre e aveva trasmesso l’ultimo segnale alle 23:04 di lunedì. La nave, costruita nel 2009, era di proprietà di SK-Yug, una sussidiaria dell’azienda di spedizioni Oboronlogistics, a sua volta controllata dal ministero della Difesa russo. La scorsa settimana Oboronlogistics aveva scritto in una nota che l’Ursa Major – che secondo LSEG in precedenza si chiamava Sparta III – stava trasportando delle gru da installare nel porto di Vladivostok, nella parte orientale della Russia, e alcuni componenti di ricambio per macchine rompighiaccio.

Secondo l’intelligence ucraina, in realtà la nave si stava dirigendo in Siria per prelevare armi russe dopo la caduta del regime di Bashar al Assad; tuttavia su questa informazione non ci sono conferme indipendenti al momento.