Media statunitensi sostengono che la Russia stia preparando il ritiro dei propri mezzi militari dalla Siria

Secondo alcuni media statunitensi, fra cui CNN e il New York Times, la Russia starebbe preparando il ritiro dei propri mezzi militari presenti in Siria: lo sostengono in base all’analisi di immagini satellitari che mostrano alcuni aerei militari in fase di carico nella base di Khmeimim, nonché il movimento di alcuni convogli di mezzi di terra. Durante il regime di Bashar al Assad l’esercito russo aveva mantenuto una presenza costante nel paese, soprattutto nella base navale di Tartous e quella aerea di Khmeimim.

Le immagini satellitari mostrano anche un elicottero di attacco in fase di smontaggio e alcune batterie di contraerea spostate vicino alla zona di carico degli aerei cargo. Un convoglio di camion militari, mezzi blindati e auto lungo circa 800 metri appare in movimento verso nord, nei pressi di Damasco e in direzione della base aerea. Mercoledì il governo russo aveva definito la sicurezza delle basi militari in Siria di «fondamentale importanza», assicurando di essere in contatto con le forze antiassadiste guidate da Hayat Tahrir al Sham (HTS).

