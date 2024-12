Il PD ha scoperto i meme

Da alcuni giorni, su Instagram e Facebook, il Partito Democratico ha iniziato una campagna di comunicazione per criticare il governo di destra di Giorgia Meloni. La campagna si basa su meme molto conosciuti, e sul riferimento al film Il favoloso mondo di Amélie, uscito in Italia nel 2002. Al di là della politica, la campagna del PD è a suo modo interessante perché sembra voler svecchiare il proprio stile di comunicazione, talvolta considerato ingessato e che in passato era diventato oggetto di meme a sua volta. Nonostante i meme appartengano a un linguaggio di internet che esiste da tempo (in politica da circa vent’anni ormai), e il PD lo stia interpretando in una maniera che può sembrare un po’ passata, i commenti su Instagram sembrano finora aver preso bene questo cambiamento di tono.



Con i primi post pubblicati sui social a tema Il favoloso mondo di Amélie il PD se la prende con quella che viene definita una «distorsione continua» della realtà da parte di Fratelli d’Italia, il partito di Meloni, e con la stessa presidente del Consiglio, rappresentata nelle foto a fianco dell’attrice francese Audrey Tautou (Amélie). Il primo carosello, pubblicato una settimana fa, critica la «leggerissima tendenza al trionfalismo» di Fratelli d’Italia quando si parla delle stime di crescita del PIL (Prodotto Interno Lordo) dell’Italia.

Quello di tre giorni fa invece presenta i primi elementi del «favoloso mondo di Ameloni», in cui «a Giorgia piace» fare una serie di cose, tra cui «sperperare in Albania 800 milioni di euro degli italiani», alludendo agli investimenti per i discussi centri per migranti realizzati dal governo italiano in Albania, ora inutilizzati; «reprimere il dissenso» con il cosiddetto “ddl Sicurezza”, un disegno di legge promosso dal governo che interviene sui fenomeni legati alla sicurezza urbana e sull’ordinamento carcerario; «fare condoni agli evasori» e nel frattempo abolire le multe da 100 euro date alle persone non vaccinate contro il coronavirus durante la pandemia da coronavirus, e così via.

Sulla pagina Instagram del PD ci sono inoltre alcuni post sul governo Meloni che usano meme in circolazione da anni, come quello dei tre Spider-Man che si indicano a vicenda usato per criticare il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sui ritardi dei treni, oppure quello del cane grande e muscoloso a fianco del cane piccolo usato invece per parlare del mancato aumento delle pensioni minime.

Martedì in un intervento alla Camera dei deputati la segretaria del PD Elly Schlein ha citato esplicitamente il «favoloso mondo di “Ameloni», accusando il governo di fare propaganda a partire dai temi di cui si è parlato alla festa giovanile della destra italiana, Atreju, nei fatti il più importante evento annuale di Fratelli d’Italia, che è finito domenica.