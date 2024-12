Il governo ha cancellato le multe per chi non era vaccinato contro il coronavirus

Il Consiglio dei ministri ha abolito del tutto le multe da 100 euro date alle persone non vaccinate contro il coronavirus durante l’emergenza Covid. La norma è stata inserita nel cosiddetto decreto Milleproroghe approvato lunedì sera, quello in cui il governo stabilisce il prolungamento della validità di norme che stanno per scadere. Negli ultimi due anni il governo aveva sospeso le multe di anno in anno, con provvedimenti sempre confermati, mentre ora le ha cancellate del tutto ma solo per chi non le aveva ancora pagate. Chi ha già versato i 100 euro allo Stato non sarà rimborsato.

Le multe da 100 euro erano state introdotte dal governo di Mario Draghi dopo l’approvazione dell’obbligo vaccinale che riguardava tutte le persone con più di 50 anni, il personale scolastico, le forze dell’ordine e il personale sanitario. Era previsto che fosse sanzionato non solo chi non aveva aderito del tutto alla campagna vaccinale, ma anche chi non aveva completato il ciclo vaccinale secondo i tempi stabiliti: quindi chi non aveva ricevuto la dose di richiamo (la terza, per la maggior parte delle persone) entro il 15 giugno 2022.