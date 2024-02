È stato approvato un emendamento per prolungare di 6 mesi la sospensione delle multe per chi non era vaccinato contro il coronavirus

Martedì sera la commissione Bilancio e Affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al decreto Milleproroghe presentato dal Alberto Bagnai della Lega per confermare per altri 6 mesi, fino al 31 dicembre 2024, la sospensione delle multe per le persone non vaccinate contro il coronavirus.

Le multe da 100 euro erano state introdotte dal governo di Mario Draghi dopo l’approvazione dell’obbligo vaccinale che riguardava tutte le persone con più di 50 anni, il personale scolastico, le forze dell’ordine e il personale sanitario. Era previsto che fosse sanzionato non solo chi non aveva aderito del tutto alla campagna vaccinale, ma anche chi non aveva completato il ciclo vaccinale secondo i tempi stabiliti: quindi chi non aveva ricevuto la dose di richiamo (la terza, per la maggior parte delle persone) entro il 15 giugno 2022. L’attuale governo di Giorgia Meloni, tuttavia, aveva sospeso le multe prima fino al 30 giugno del 2023 e poi fino al 30 giugno del 2024.

Il terzo rinvio è stato approvato martedì sera nonostante la perplessità di alcuni esponenti della maggioranza e le proteste dell’opposizione. Secondo una stima del Sole 24 Ore, l’importo delle multe da incassare vale circa 150 milioni di euro.