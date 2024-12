Un regalo di Natale al giorno: -9

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Chi oggi ha trent’anni o giù di lì si ricorderà bene un giocattolo che ebbe un grande successo alla fine degli anni Novanta e all’inizio dei Duemila. Il Tamagotchi, che era prodotto dall’azienda giapponese Bandai, richiedeva ai bambini di accudire un cucciolo virtuale dandogli da mangiare e giocandoci in modo simile a come andrebbe fatto con un cucciolo vero (se lo si abbandonava per troppe ore il cucciolo moriva). Dal 1996 ne sono uscite diverse versioni ispirate all’originale, fatte anche da aziende diverse da Bandai, che comunque li vende ancora a una ventina di euro. Il regalo che vi consigliamo oggi è un gioco per bambini che per molti versi lo ricorda, si chiama Bitzee ed è prodotto da Spin Master.

È un regalo adatto ai bambini dai cinque anni in su e rispetto al Tamagotchi aggiunge un grado di interazione in più perché i cuccioli si possono “toccare”. Il Bitzee infatti è una piccola scatola di plastica che contiene una linguetta con attaccata una striscia led che, oscillando velocemente, mostra delle immagini di animaletti. Per giocare, il bambino deve accarezzare l’animaletto passando il dito sulla linguetta (che si rovina facilmente, motivo per cui non va bene per bambini troppo piccoli).

Il gioco ha lo stesso scopo del Tamagotchi, ma si fa in modo un po’ diverso. Dentro a Bitzee per cominciare non c’è un solo animaletto ma ce ne sono diversi, dai 15 ai 30 a seconda del modello. Si comincia con un animaletto, che ha tre stadi di evoluzione: bambino, adulto e super Bitzee. Lo si fa crescere coccolandolo, facendolo giocare e dandogli da mangiare. Il gioco misura il livello di attenzioni che il bambino dà all’animaletto con un misuratore d’amore e ogni volta che si riempie si ricevono degli alimenti con cui si possono “catturare” altri animaletti e giochini. L’obiettivo è arrivare ad avere tutti gli animaletti, ma bisogna prendersi cura di ognuno, altrimenti scappano e vanno riconquistati.

C’è un solo tasto centrale touch che funziona facendoci scorrere sopra il dito. Per giocare con l’animaletto invece lo si deve accarezzare o si deve scuotere la scatola o agitarla avanti e indietro. Qui comunque trovate tutte le istruzioni dettagliate. È un gioco che affascina e attrae bambini di tutte le età, ma che per essere usato correttamente deve essere un po’ capito (una redattrice l’ha regalato a suo cugino di otto anni, su sua richiesta, e dice che era adatto al suo livello di comprensione): in generale comunque i vari livelli si sbloccano velocemente ed è facile arrivare a catturare tutti gli animaletti.

Come dicevamo, ci sono diversi modelli di Bitzee: quello base ha 15 animaletti e si trova sia nella custodia viola che verde, su Amazon e sul sito di Feltrinelli a 38 euro. Il modello “Magicals” con creature magiche ne ha 20 e si trova su Amazon a 30 euro o su Feltrinelli e IBS a 40 euro. Il modello con i personaggi dei cartoni animati della Disney ne ha 30 e costa 36 euro sia su Amazon che sul sito di Feltrinelli. Natale è tra meno di dieci giorni quindi controllate sempre i tempi di spedizione: se temete di non riuscire a riceverlo per tempo, potete comunque provare nei negozi di giocattoli o al supermercato.

