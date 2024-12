Un regalo di Natale al giorno: -18

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Un piede di ceramica può servire a tante cose, soprattutto se all’altezza della caviglia ha un incavo dove ci stanno perfettamente: un uovo sodo, una piantina, cenere e mozziconi o del sale fino. Oppure a niente, e può essere usato solo come un insolito soprammobile. Le illustrazioni e i prodotti di David Shrigley, come la scultura a forma di piede “A curious foot”, lasciano spesso una sensazione a metà tra l’avere tra le mani un oggetto divertente e interessante e il sentirsi presi in giro. Shrigley è un artista originario di Macclesfield, in Inghilterra, e le sue opere possono essere regali adatti a chi non si prende troppo sul serio e ama le cose colorate.

Tra queste ci sono i poster, che solitamente sono composti da un’immagine formato gigante di un frutto, un animale, un sedere o un oggetto e da una frase ambigua, che si presta a diverse interpretazioni. Le immagini hanno in genere pochi colori e le scritte sembrano fatte da qualcuno che ha imparato a scrivere da poco. Tutto sembra uscito dal quaderno dei disegni di un bambino, ma a un secondo sguardo sembra ci sia una specie di messaggio, a volte intuibile, a volte senza senso. Per esempio ci sono poster regalabili ad amici che quest’anno hanno combinato un guaio ma con tutte le buone intenzioni, o a persone che mangerebbero solo linguine al nero di seppia, a qualcuno a cui volete chiedere scusa.



Uno dei poster sul sito di David Shrigley

Sul sito Shrigshop, oltre al piede di ceramica, che costa 60 euro, e ai poster, che costano tutti 48 euro e misurano 60 centimetri per 80, ci sono molte altre cose progettate da Shrigley adatte a essere regalate per Natale, come il portachiavi a forma di barboncino con la scritta “I want to look like this” (voglio essere così) o quello a forma di pollice in su con un pollice esageratamente lungo e la scritta “everything is good” (va tutto bene), entrambi a 10 euro. Si trovano anche borse di tela, spille, accessori per la casa, cappellini, abbigliamento vario, tipo la sciarpa da 25 euro per i tifosi con scritto da una parte “pleeeeeease” e dall’altra “thank you”: “per favoooooore”, per quando si spera che la propria squadra segni e “grazie”, per quando ha segnato. Il negozio si trova a Copenhagen, in Danimarca (quindi meglio non ridursi all’ultimo se si vuole ricevere l’ordine in tempo per Natale) e le spese di spedizione sono sugli 11 euro.

