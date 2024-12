Un regalo di Natale al giorno: -19

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

È un periodo in cui le cose vanno particolarmente bene al tennis italiano, anzi: non sono mai andate così bene. È italiano l’attuale miglior tennista al mondo, Jannik Sinner, che nel 2024 ha vinto un bel po’ di cose, e anche la miglior tennista italiana del momento, Jasmine Paolini, ha avuto un anno eccezionale ed è quarta nella classifica mondiale femminile. A novembre poi l’Italia ha vinto le principali competizioni a squadre per nazionali (delle specie di “mondiali” di tennis) sia con la nazionale femminile che con quella maschile.

In tutto questo ormai dal 2021 si tengono in Italia, a Torino, le ATP Finals, cioè il prestigioso torneo di fine anno in cui si affrontano i migliori otto tennisti uomini della stagione: l’edizione del 2024 l’ha vinta – indovinate un po’ – Jannik Sinner. Le ATP Finals del 2025 saranno sempre a Torino, dal 9 al 16 novembre, e anche se manca più o meno un anno si possono già comprare i biglietti: anzi, per alcuni settori in certe giornate sono pure già finiti. Se anche tra i vostri amici e familiari sono venuti fuori un po’ all’improvviso esperti e appassionati di tennis, e volete fargli un regalo in tema, conviene quindi che vi muoviate per tempo.

Qualche istruzione per l’uso: alle ATP Finals con un biglietto si vedono due partite, una di singolare e una di doppio (quest’anno c’era una coppia italiana anche nel doppio, oltre a Sinner nel singolare). Non potete già sapere che partita state acquistando, anche perché non si sa ancora quali tennisti si qualificheranno per il torneo. Ci sono due fasce orarie disponibili, pomeriggio e sera, e non è detto che le partite serali siano quelle più attese, anche se quest’anno Sinner ha giocato quasi sempre la sera. I prezzi sono alti: per i primi turni partono intorno ai 100 euro e vanno oltre i 300 (in base ai posti); per la finale partono da 277 euro e vanno oltre gli 800. Volendo, se si è in dubbio sulla data, si può regalare una gift card: partono da 50 euro ma per comprare dei biglietti serve appunto qualcosa in più.

Il prezzo alto dei biglietti è stata una delle pochissime cose che hanno generato lamentele sulle ATP Finals a Torino (ma non ci sono comunque stati problemi a riempire i posti). In Italia il prezzo dei biglietti per i tornei di tennis è generalmente molto alto, anche se confrontato con altri grandi tornei internazionali. In ogni caso, una cosa da sapere è che più si aspetta più i prezzi saliranno. Non è comunque l’ultima occasione di vedere il torneo in Italia: il bando vinto da Torino per organizzarlo scadeva nel 2025, ma anche grazie al successo di questi anni l’Italia si è aggiudicata le prossime cinque edizioni, fino al 2030 (bisogna capire se si faranno ancora tutte a Torino).

