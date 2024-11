Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals

Jannik Sinner ha vinto per la prima volta le ATP Finals di Torino, il torneo in cui a fine anno si affrontano gli otto migliori tennisti della stagione; in finale ha battuto lo statunitense Taylor Fritz per 2 set a 0 (6-4, 6-4). Per Sinner è l’ottavo titolo stagionale, il primo di sempre vinto in Italia, davanti a un pubblico decisamente euforico. Ci è riuscito vincendo tutte e cinque le partite senza perdere nemmeno un set; l’unico a farlo prima di lui fu Ivan Lendl nel 1986. Nessun tennista italiano prima di lui aveva vinto le ATP Finals.

Nella finale contro Fritz, Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere in un eccezionale periodo di forma, imponendo quasi sempre il suo ritmo sulla partita e alzando il livello nei momenti decisivi della partita, che pure è stata giocata bene anche dall’avversario. Come spesso accade, è stato eccellente in risposta e martellante da fondo campo, ma anche molto efficace al servizio, fondamentale in cui quest’anno è migliorato moltissimo.

Il primo set è stato equilibrato: entrambi i tennisti hanno cominciato servendo molto bene e Fritz è riuscito a tenere testa a Sinner anche nei lunghi scambi da fondo campo, la specialità del tennista italiano. Sul 3-3 però Sinner ha giocato un game eccellente in risposta nonostante i servizi potentissimi dello statunitense, creandosi quattro occasioni per fare il break, cioè per vincere il game sul servizio dell’avversario: alla quarta, con una precisa palla corta, ci è riuscito.

La palla corta con cui Sinner ha ottenuto il break decisivo per la vittoria del primo set

Sul 5-4, Sinner ha avuto la palla per chiudere il set, ma ha tirato fuori di poco con il dritto. Successivamente, con un ottimo rovescio, Fritz ha guadagnato a sua volta una palla-break, annullata con un ace da Sinner, che poi ha ottenuto anche i due punti successivi, vincendo 6-4 il primo set, nel quale ha fatto ben 10 servizi vincenti.

Il secondo set pure è stato combattuto e intenso, ma Sinner è parso sempre in controllo della situazione. Sul 2-2 si è guadagnato due palle break ed è riuscito a concretizzare la seconda, portandosi in vantaggio. Nei game successivi Sinner ha continuato a essere incisivo e non ha lasciato a Fritz vere occasioni per rientrare in partita: al massimo lo statunitense è arrivato sul 40-40 (nell’ottavo game), ma non ha più avuto palle break. Alla fine Sinner ha vinto 6-4 anche il secondo set, il decimo su dieci vinto alle Finals e il ventesimo consecutivo se si conta anche il torneo precedente che ha giocato, il Masters 1000 di Shanghai.

Alla fine della partita il presidente della Federazione tennistica italiana Angelo Binaghi ha annunciato che le ATP Finals si terranno in Italia anche per il quinquennio 2026-2030.