Un regalo di Natale al giorno: -17

Le persone che possono essere considerate videogiocatori sono oltre 2,84 miliardi e poco meno della metà di questi è donna. I protagonisti dei videogiochi però sono quasi sempre uomini e solo da pochi anni la rappresentazione delle donne all’interno dei videogiochi è effettivamente migliorata, sia dal punto di vista della loro credibilità che della loro rappresentazione, al punto che oggi trovare un videogioco con solo una protagonista femminile non è più inusuale come lo era in passato. Lasciando da parte le principesse da soccorrere, vi proponiamo una serie di videogiochi con personaggi femminili coraggiosi, complessi e moderni da regalare a chi passerebbe volentieri il pomeriggio di Natale con in mano un controller.

Uno dei più apprezzati degli ultimi anni è Horizon Zero Dawn, un videogioco di avventura disponibile per PlayStation e PC nel quale la protagonista Aloy cerca di salvare un mondo post-apocalittico abitato da creature meccaniche che ricordano molto i dinosauri. Uno degli aspetti più riusciti del gioco è proprio la caratterizzazione della sua protagonista, una donna non stereotipata nell’aspetto, che è soprattutto capace di stabilire relazioni con altri personaggi non necessariamente funzionali alla storia ma utili alla sua crescita emotiva, e che per questo risulta particolarmente credibile. Horizon Zero Dawn è uscito per la prima volta nel 2017 su PlayStation 4, ma da qualche settimana è disponibile una edizione rimasterizzata per PlayStation 5 (a 50 euro su Unieuro, a 51 su MediaWorld, a 61 su Amazon) che ne aggiorna la grafica agli standard moderni. È un gioco a mondo aperto, di quelli dove c’è una storia da seguire ma in cui si può gironzolare liberamente per la mappa e ha dei bellissimi mostri meccanici da sconfiggere, domare o cavalcare.

Sempre nella categoria delle “avventurone a mondo aperto” c’è Star Wars Outlaws, videogioco pubblicato da Ubisoft ambientato nell’universo di Star Wars ma con una storia originale collocata temporalmente tra L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, la cui protagonista è Kay Vess, una fuorilegge impegnata nell’organizzazione di una grande rapina che ricorda tantissimo nel carattere e nei modi di fare Han Solo, il personaggio interpretato da Harrison Ford. Star Wars Outlaws è un gioco a mondo aperto classico nell’impostazione (per ogni pianeta visitabile c’è un’enorme mappa piena di attività e punti di interesse), ma ha dalla sua un immaginario estremamente riconoscibile e un personaggio principale sfaccettato con il quale è facile empatizzare. Star Wars Outlaws è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sia in formato fisico (a 55 euro su Euronics, 60 su Amazon, 69 su Unieuro) che digitale.

Anche Nintendo ha iniziato a essere sempre più attenta alla rappresentazione femminile all’interno delle proprie serie e nell’ultimo anno ha pubblicato due titoli che hanno tra i loro obiettivi anche il superamento dell’espediente narrativo della “principessa da salvare”, alla base di alcune delle serie Nintendo di maggior successo. In Princess Peach: Showtime! (che costa 47 euro) per esempio la principessa Peach (quella che viene salvata da Mario in quasi ogni gioco della serie principale) è la protagonista di un’avventura ambientata in un teatro dove si innestano puzzle e momenti d’azione caratterizzati dai costumi diversi che le danno poteri e abilità differenti. Princess Peach: Showtime! è pensato per un un pubblico giovane e alle prime esperienze di gioco. È disponibile solo per Nintendo Switch. Costa 47 euro su Amazon, Unieuro e MediaWorld.

In The Legend of Zelda, una delle più apprezzate e vendute saghe della storia di Nintendo, il protagonista è Link, e non la principessa Zelda che pure dà il titolo alla serie. Le cose sono però cambiate con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (che costa 50 euro su Amazon, Unieuro e MediaWorld), uscito su Nintendo Switch alla fine dello scorso settembre, che ha invece per la prima volta dopo quasi quarant’anni (il primo gioco della serie uscì nel 1986 su NES) come protagonista proprio la principessa Zelda. Echoes of Wisdom è un gioco d’avventura in terza persona che richiama molto la visuale e lo stile dei primi giochi della serie, quindi con una visuale dall’alto e schermate nelle quali muovere la protagonista e farle affrontare enigmi ambientali o combattimenti. A differenza di Link, le cui abilità nel gioco sono perlopiù legate al combattimento, Zelda utilizza un bastone magico che le permette di replicare oggetti e nemici così da superare in maniera creativa gli enigmi.

