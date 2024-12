Un regalo di Natale al giorno: -10

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì – quindi oggi! – mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Il regalo di oggi è un “regalo utile”, adatto a persone che soffrono il freddo e che sono disposte a fare qualsiasi cosa per non doverlo sopportare, anche sentirsi addosso qualche anno in più. È uno scaldasonno, o scaldaletto (o termoforo, volendo): una specie di copertina che si attacca alla presa, si mette tra il materasso e il coprimaterasso e riscalda il letto. Ha un telecomando con cui si può scegliere la temperatura e permette di entrare nel letto evitando quel momento iniziale di gelo che le coperte non bastano a prevenire, e di non doversi addormentare con la felpa e i calzini.

Ne esistono di diversi tipi, misure e prezzi, dai 20 euro ai cento e passa. Se la persona alla quale state facendo il regalo ha anche un compagno o una compagna di letto freddolosa, c’è lo scaldasonno matrimoniale. Un redattore del Post ha questo modello di Imetec, che ha due telecomandi che permettono di impostare una temperatura diversa per parte, ed è dotato di un timer, così da non rischiare di addormentarsi mentre è acceso. Si può lavare in lavatrice, basta prima staccare i cavi. Quello matrimoniale si compra su Amazon a 130 euro, mentre quello singolo a 85 euro.

La redattrice freddolosa che qualche tempo fa aveva consigliato questo scaldino elettrico, invece, usa da un paio d’anni con soddisfazione questo scaldaletto di Medisana dopo averlo ricevuto in regalo a Natale da un’amica che la conosce molto bene. Non è avanzato come quello di Imetec (infatti costa meno), ma finora ha sempre funzionato. Lei ha il modello singolo, che è lavabile, ha 6 livelli di temperatura e si spegne automaticamente in caso di surriscaldamento. Si compra su Amazon a 41 euro.

Infine, anni fa avevamo consigliato questo modello più piccolo, che costa 20 euro e che una redattrice aveva ricevuto proprio per Natale. Sulle prime l’aveva guardato con scetticismo, ma poi è diventato il suo oggetto preferito dell’inverno. Lo descriveva così: «è grande circa il doppio di una tovaglietta da colazione, scalda “al punto giusto” (la temperatura è regolabile, ma non diventa mai bollente) e ha lo spegnimento automatico». Oltre che per il letto, è perfetto per quelle volte che avete la schiena o il collo indolenziti oppure un po’ di mal di stomaco, e per stare sul divano sotto una coperta, con il doppio tepore.

Ah! Gli scaldaletto piacciono molto anche ai gatti.

