Un regalo di Natale al giorno: -13

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

La rubrica Kamchatka recensisce ogni mese un gioco in scatola: per dicembre ne ha provati un po’ in cerca di qualcosa di adatto come regalo di Natale, che possa piacere a un largo numero di persone, e possibilmente che sia utile per passare in allegria i momenti di ritrovo dopo il pranzone, il cenone o nei giorni di vacanza prima e dopo le feste, per chi li farà.

La scelta è ricaduta su Procioni in cassa 4. È un gioco di carte: l’ha ideato Reiner Knizia, uno dei più prolifici e apprezzati game designer dell’ultimo decennio, ha delle illustrazioni coloratissime di Mihajlo Dimitrievski ed è pubblicato da DV Games.

Una partita dura una mezz’ora scarsa ed è adatto anche a bambini delle elementari: i giocatori devono immaginare di essere dei procioni che si sono intrufolati in un supermercato e che stanno cercando di rubare tutti i prodotti possibili, dagli scaffali o dai carrelli degli avversari. È un po’ rubamazzetto, un po’ gioco d’azzardo (senza conseguenze economiche o psicologiche spiacevoli): si pescano carte dal mazzo cercando di accumularne il più possibile, ma si deve fare attenzione a non pescare una carta di troppo, perdendo così tutti i prodotti rubati. È più facile da imparare che da spiegare in un paragrafo, e ha il grande pregio di evocare un’energia collettiva spesso euforica con pochissimo sforzo.

Procioni in cassa 4 si trova online sul sito di IBS, Feltrinelli e Libraccio a 15 euro.

