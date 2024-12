Un regalo di Natale al giorno: -14

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Non vorremmo passare per fissati con la pulizia (non sia mai), visto che già in questa lista di idee consigliavamo come regalo un sapone profumato. E non vorremmo neanche mai che i vostri amici interpretassero il loro regalo di Natale come un invito a lavarsi meglio o più spesso. Fidatevi quindi quando vi diciamo che il sapone che vi consigliamo oggi non è un sapone qualunque, e merita un posto in questa rubrica.

Il sapone in questione è questo al profumo di pepe rosa, elemi, cannella e cuoio di Zielinski & Rozen ed è il sapone che si trova nientepopodimenoché nei bagni del Teatro alla Scala di Milano. L’ha scoperto un redattore che ci va appena può (alla Scala, ma anche nei suoi bagni) e quando lo fa poi si lava le mani «due o tre volte e poi sto tutta la sera ad annusarmele» perché il profumo è «divino».

Si può usare per le mani, ma anche per la faccia o per il corpo, o volendo per profumare il guardaroba. Naturalmente sul sito ci sono anche altre saponette profumate, e altri prodotti per il corpo e profumi, con anche delle belle composizioni regalo, ma su quelli non possiamo garantire. Una saponetta “della Scala” costa 12 euro, ma attenzione che la spedizione costa altrettanto (fino a 99 euro di spesa): l’ordine ci mette tra i 3 e i 7 giorni lavorativi.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.