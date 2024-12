In Romania sono stati arrestati ventuno uomini armati sospettati di organizzare disordini contro l’annullamento delle elezioni presidenziali

In Romania nella notte tra sabato e domenica sono stati arrestati ventuno uomini diretti a Bucarest, la capitale, nelle cui auto sono state ritrovate molte armi, tra pistole e armi da taglio di vario tipo: secondo le autorità avevano l’obiettivo di creare disordini domenica, giorno in cui si sarebbe dovuto tenere il secondo turno delle elezioni presidenziali, annullato per possibili interferenze russe dalla Corte costituzionale, che ha ordinato di rifare tutto da capo.

Tra i fermati c’è anche Horatiu Potra, noto mercenario vicino ad ambienti russi e al gruppo Wagner, rinomato gruppo di spregiudicati mercenari russi. Potra è considerato anche vicino al candidato Călin Georgescu, nazionalista e filorusso a sua volta: secondo fonti di Euronews Potra avrebbe coordinato gli altri venti uomini non solo per creare disordini, ma anche per intimorire politici e giornalisti in contrasto con Georgescu. Georgescu era stato il candidato che a sorpresa aveva ricevuto più voti al primo turno, e il favorito per il secondo.

– Leggi anche: Il candidato che ha spiazzato tutti alle elezioni romene