L’Unione Europea ha ordinato a TikTok di conservare i dati sulle elezioni, dopo che l’intelligence romena aveva parlato di interferenze russe

La Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione Europea, ha ordinato alla piattaforma TikTok di conservare tutti i dati sul funzionamento dei propri sistemi di raccomandazione di contenuti sulle contestate elezioni presidenziali in Romania, in cui al primo turno ha vinto a sorpresa il candidato di estrema destra populista e filorusso Calin Georgescu. La Commissione Europea ha comunicato questa decisione poco dopo che l’intelligence romena aveva annunciato che la Romania era stata oggetto di alcune «azioni russe ibride e aggressive» durante la campagna elettorale: cioè, in altre parole, di interferenze russe nel libero svolgimento delle elezioni.

La Commissione Europea ha detto di aver ordinato a TikTok di conservare questi dati per accertamenti sugli eventuali «rischi sistemici» che la piattaforma e i suoi meccanismi potrebbero rappresentare per i processi elettorali all’interno dell’Unione Europea. Ha aggiunto che queste informazioni vanno conservate perché potrebbero essere prove in un’eventuale indagine della Commissione sulla conformità di TikTok agli obblighi previsti dal Digital Services Act (DSA), la legge europea su sicurezza e trasparenza dei servizi digitali.

L’ordine della Commissione Europea non è limitato ai dati sulle elezioni in Romania, ma a quelli relativi a tutte le elezioni nazionali in Unione Europea dal 24 novembre fino al prossimo 31 marzo: in questo periodo di tempo ricadranno anche le prossime elezioni tedesche.