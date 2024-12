Oggi riapre Notre-Dame

Dopo cinque anni di restauri a seguito del gigantesco incendio dell’aprile del 2019, sabato sera ci sarà la cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame, a Parigi. All’epoca l’incendio, che si allargò molto velocemente perché la struttura del tetto era costruita interamente in legno, distrusse la guglia e due terzi del tetto, aveva danneggiato la volta interna e distrutto alcune opere d’arte e reliquie religiose, ma la struttura nel suo complesso si salvò.

Negli ultimi cinque anni sono state costruite una nuova guglia e una nuova volta a crociera, ma anche restaurati i contrafforti voltanti, i doccioni in pietra scolpita e le varie decorazioni in pietra bianca all’interno della cattedrale, che ora quindi sembra molto più luminosa e “pulita” di prima.

La cerimonia di apertura inizierà attorno alle 19 e si terrà dentro alla cattedrale: inizialmente doveva essere all’aperto, nella piazza antistante, ma a Parigi in questi giorni tira un vento forte e freddo che ha portato l’organizzazione a cambiare idea.

All’evento parteciperanno il presidente francese Emmanuel Macron, che terrà un discorso, ma anche vari altri capi di stato e personaggi politici internazionali, tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella, il principe britannico William, il presidente eletto statunitense Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’attuale first lady statunitense Jill Biden. Mancherà invece papa Francesco, scelta che è stata molto discussa sui media francesi.

Notre-Dame è considerata uno dei simboli della Francia e uno dei monumenti più famosi al mondo: prima di chiudere era visitata da più di 12 milioni di persone all’anno, e dopo l’incendio era stata definita dallo stesso Macron «l’epicentro» della vita pubblica francese.

La cattedrale sarà poi aperta al pubblico dalla sera di domenica 8 dicembre, tra le 17:30 e le 20: è molto probabile però che nelle prime settimane ci saranno lunghe file per visitarla. Sul sito della cattedrale e sull’app dedicata si può prenotare un biglietto gratuito per uno specifico orario o, altrimenti, ci sarà anche una coda fisica sul posto per chi vuole entrare senza prenotazione. Fino all’1 febbraio non sarà invece possibile prenotare visite di gruppo.