Il presidente sudcoreano è appeso al suo partito

Sabato al parlamento della Corea del Sud ci sarà il voto sull’impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, chiesto dalle opposizioni per via della sua decisione di martedì di imporre nel paese la legge marziale, durata meno di sei ore. È certo che tutti i partiti di opposizione voteranno per l’impeachment, cioè la rimozione forzata del presidente dal suo ruolo, mentre è molto più dubbia la posizione dei parlamentari del suo partito, il Partito del Potere Popolare, conservatore.

L’opposizione ha la maggioranza dei seggi in parlamento (192 seggi su 300), ma perché la mozione sull’impeachment venga approvata ha bisogno dei voti di due terzi dei deputati (200). Serve quindi che almeno 8 dei 108 parlamentari del partito di Yoon votino con i partiti di opposizione.

Nelle ultime ore molti politici del Partito del Potere Popolare hanno criticato pubblicamente il presidente per la svolta autoritaria che aveva cercato di imprimere con la legge marziale. Non si sa però quanti di loro voteranno effettivamente a favore dell’impeachment, perché la rimozione del presidente porterebbe di sicuro a nuove elezioni e il partito, che già non ha la maggioranza in parlamento, ne uscirebbe sicuramente indebolito.

Venerdì una critica molto dura a Yoon è arrivata direttamente dal presidente del Partito del Potere Popolare, Han Dong-hoon, che nei giorni scorsi aveva detto che il partito si sarebbe opposto all’impeachment. Nel corso di una conferenza stampa, venerdì Han ha detto che sarebbe necessaria l’immediata sospensione di Yoon dall’incarico di presidente, ma non ha specificato se il partito intenda votare l’impeachment o se con le sue parole stesse chiedendo le dimissioni volontarie di Yoon.

Giovedì Han aveva detto di essere contrario all’impeachment di Yoon per paura che ciò potesse creare più caos nel paese, ma venerdì ha fatto capire di essere pronto a cambiare idea: «C’è il timore che, se il presidente Yoon rimanesse in carica, possa ripetere azioni estreme come la legge marziale. Se ciò accadesse, la Corea del Sud e il suo popolo cadranno in una crisi ancora più grande».

Alcuni esponenti del partito hanno detto di essere favorevoli all’impeachment mentre altri hanno espresso timori sul fatto che possa ripetersi quanto accaduto dopo l’impeachment del 2016 della presidente Park Geun-hye, di centrodestra. I conservatori ne uscirono molto male, e alle successive elezioni presidenziali il candidato del Partito Democratico, Moon Jae-in, ottenne una vittoria schiacciante.

Il voto in parlamento sull’impeachment è stato fissato per le 19 locali di sabato (le 11 in Italia). Se l’impeachment venisse approvato, non ci sarebbe l’immediata rimozione di Yoon, ma servirebbe un’udienza della Corte costituzionale, che dovrebbe confermare la decisione con 6 voti su 9 dei suoi membri.