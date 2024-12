Si è dimessa Iolanda Apostolico, la prima giudice che si oppose alle espulsioni accelerate delle persone migranti

La giudice del tribunale di Catania Iolanda Aposticolico si è dimessa dalla magistratura: è stata la prima giudice a opporsi alle espulsioni accelerate delle persone migranti previste dal cosiddetto “decreto Cutro”. Mercoledì il Consiglio superiore della magistratura ha accolto la sua richiesta.

Nel settembre del 2023 la giudice aveva firmato un’ordinanza per liberare quattro persone migranti, giudicando illegittime alcune parti del decreto Cutro approvato dal governo nel maggio del 2023. Altri giudici avevano poi seguito l’orientamento del tribunale di Catania. Ne erano seguite polemiche da parte della maggioranza: in particolare Matteo Salvini e la Lega avevano diffuso tre video in cui si vedeva Iolanda Apostolico partecipare a una manifestazione a favore dei migranti a Catania, nel 2018. Apostolico era stata accusata di non essere imparziale. Dieci mesi dopo, il caso si è risolto con un ripensamento del governo, che ha rinunciato ai ricorsi e modificato le norme.

