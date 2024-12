Il primo ministro francese Michel Barnier si è dimesso

Giovedì il primo ministro francese Michel Barnier ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che ne ha «preso atto», secondo il comunicato ufficiale. Il suo governo era stato sfiduciato mercoledì sera dall’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento. Le dimissioni di Barnier, che guidava un governo di minoranza, erano obbligate, perché la Costituzione francese prevede che un primo ministro debba lasciare l’incarico dopo essere stato sfiduciato: si occuperà comunque degli «affari correnti fino alla nomina di un nuovo primo ministro».

La mozione era stata approvata dai parlamentari dell’alleanza di sinistra del Nuovo Fronte Popolare e dell’estrema destra del Rassemblement National (RN), il partito di Marine Le Pen. Era stata presentata dopo che Barnier aveva forzato l’approvazione di una parte del discusso bilancio per il 2025, sfruttando una norma che consente di approvare un testo di legge in materia finanziaria senza passare da una votazione parlamentare (già usata per approvare la contestata riforma delle pensioni).

Giovedì mattina Barnier è andato all’Eliseo, la sede della presidenza della Repubblica, e ha avuto un incontro di un’ora con Emmanuel Macron. Macron poi ha ricevuto anche i presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato, Yaël Braun-Pivet e Gérard Larcher, e ha pranzato con François Bayrou, presidente del Movimento Democratico, partito dell’alleanza centrista, indicato come uno dei possibili candidati a succedere a Barnier.

Ora Macron ha opzioni limitate: non può indire nuove elezioni prima di luglio del 2025, e dovrà trovare il modo di nominare un altro primo ministro possibilmente con un consenso più largo di quello che aveva Barnier. Il problema è che il parlamento è diviso in tre blocchi politici, uno di destra, uno di centro e uno di sinistra, che hanno un numero di seggi simile e che finora non si sono mostrati intenzionati a collaborare fra loro. Potrebbe scegliere un primo ministro più vicino alla destra, sperando che riesca a trattare con Le Pen più di quanto non sia riuscito Barnier, oppure potrebbe cercare un appoggio a sinistra, dai Socialisti, che però non sembrano intenzionati a separarsi dalla France Insoumise, con cui hanno creato la coalizione Nuovo Fronte Popolare. Macron terrà un discorso alla nazione alle 20 per dire cosa ha intenzione di fare.

Barnier era entrato in carica a settembre con l’appoggio esplicito dei centristi e dei parlamentari più moderati del blocco di destra, oltre che quello implicito del RN. I voti del RN erano decisivi per garantire o meno una maggioranza al governo, cosa che ha dato enormi poteri al partito di Le Pen. Fra Barnier e RN però i rapporti sono peggiorati nel tempo, per via delle complicate trattative sulle varie leggi di bilancio che il governo è tenuto ad approvare alla fine di ogni anno.

Alle pressioni politiche si aggiungono quelle economiche: oggi la Borsa di Parigi ha aperto in rialzo rispetto a ieri, ma negli ultimi giorni erano considerati preoccupanti i valori di tutti gli indicatori, compreso quello dello spread, la differenza tra i tassi di interesse dei titoli di stato tedeschi (generalmente bassi perché l’economia tedesca è considerata la più affidabile d’Europa) e quelli sui titoli di stato francesi.

In ogni caso sembra difficile che la situazione politica attuale permetta l’approvazione di un bilancio per il 2025 che comprenda i grossi tagli alla spesa pubblica per ridurre il debito pubblico francese previsti nel disegno di legge di Michel Barnier.