Israele ha attaccato diverse postazioni di Hezbollah in Libano

Lunedì sera l’esercito israeliano ha bombardato diverse postazioni militari di Hezbollah in Libano: il ministero della Salute libanese ha detto che gli attacchi hanno ucciso almeno nove persone, senza specificare se queste fossero civili o combattenti di Hezbollah.

Israele ha detto che il suo attacco è stata una risposta al fatto che qualche ora prima Hezbollah aveva sparato dei colpi di mortaio in un’area nel sud-est del Libano contesa da entrambi gli stati (chiamata Fattorie di Sheb’a dai libanesi e Monte Dov per gli israeliani). I colpi di Hezbollah erano stati sparati nel vuoto e non avevano causato feriti: il gruppo li aveva definiti un «attacco difensivo di avvertimento» in risposta ai molteplici attacchi condotti da Israele in Libano negli ultimi giorni.

Da quando è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco fra Hezbollah e Israele, circa una settimana fa, le due parti si sono ripetutamente accusate di averlo violato. Lunedì lo speaker del parlamento libanese Nabih Berri, un alleato di Hezbollah che ha negoziato il cessate il fuoco fra le due parti per conto del governo libanese, insieme agli Stati Uniti e alla Francia, ha detto che il suo governo ha registrato almeno almeno 54 violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele da mercoledì. Israele dice invece di non star violando il cessate il fuoco, ma di star rispondendo ad attacchi di Hezbollah, cosa che può fare sulla base dell’accordo.

Nonostante questi attacchi, negli ultimi giorni nessuna delle due parti era sembrata davvero intenzionata a voler far saltare l’accordo. L’attacco di Israele di lunedì ha però causato più morti di quelli dell’ultima settimana, cosa che potrebbe rendere più difficile il suo mantenimento. Il portavoce del dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Matthew Miller, ha detto però che è normale che i primi periodi di cessate il fuoco siano fragili, ma che restano comunque molto utili.