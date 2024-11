Le partite della quattordicesima giornata di Serie A

Venerdì sera alle 20:45 comincia la quattordicesima giornata di Serie A con Cagliari-Verona. Sabato alle 18 c’è Milan-Empoli, mentre domenica alle 18 si affronteranno Fiorentina e Inter, due delle squadre seconde a pari merito assieme alla Lazio (che giocherà domenica pomeriggio a Parma) e all’Atalanta (lunedì sera in casa della Roma). Il Napoli, primo in classifica, giocherà domenica alle 15 in casa del Torino; la Juventus domenica sera a Lecce.

Venerdì 29 novembre

ore 20:45

Cagliari-Verona [DAZN]

Sabato 30 novembre

ore 15

Como-Monza [DAZN]

ore 18

Milan-Empoli [DAZN]

ore 20:45

Bologna-Venezia [DAZN, Sky]

Domenica 1 dicembre

ore 12:30

Udinese-Genoa [DAZN]

ore 15

Parma-Lazio [DAZN]

Torino-Napoli [DAZN]

ore 18

Fiorentina-Inter [DAZN, Sky]

ore 20:45

Lecce-Juventus [DAZN]

Lunedì 2 dicembre

ore 20:45

Roma-Atalanta [DAZN, Sky]

La classifica:

Napoli 29

Atalanta 28

Inter 28

Fiorentina 28

Lazio 28

Juventus 25

Milan 19

Bologna 18

Udinese 17

Empoli 16

Torino 15

Roma 13

Parma 12

Verona 12

Lecce 12

Cagliari 11

Genoa 11

Como 10

Monza 9

Venezia 8