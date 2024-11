Un attacco aereo israeliano ha distrutto un edificio del centro di Beirut, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 20

Nella notte tra venerdì e sabato un edificio residenziale di Beirut, la capitale del Libano, è stato distrutto da un attacco aereo israeliano: il ministero della Salute libanese ha detto che nell’attacco sono state uccise quattro persone, e che almeno 20 sono state ferite. Si trattava di un edificio di 8 piani del quartiere Basta, nel centro della città. Secondo l’agenzia stampa nazionale libanese, l’attacco è avvenuto verso le 4 del mattino ora locale (le 3 del mattino in Italia), e l’edificio è stato colpito da cinque missili. I lavori di rimozione delle macerie sono ancora in corso; finora l’esercito israeliano non ha commentato l’attacco.

Israele aveva ripreso a bombardare il centro di Beirut domenica scorsa, con due attacchi che avevano ucciso tra gli altri il portavoce di Hezbollah Mohammed Afif. Poi, lunedì, due missili erano stati lanciati nella zona di Zekak al Blat, un’area densamente popolata a poche centinaia di metri dalla sede del governo, uccidendo cinque persone.

