A Napoli riapre la Farmacia degli Incurabili

Dopo cinque anni sono terminati i lavori di restauro della Farmacia degli Incurabili, una delle sezioni più famose dello storico Complesso degli Incurabili, che comprende un ospedale, nel centro della città. La struttura era quasi completamente chiusa dall’aprile del 2019, quando un cedimento strutturale aveva reso inagibile buona parte dell’ospedale e degli altri edifici del complesso. In occasione della riapertura della farmacia, la Regione Campania ha annunciato un bando da 100 milioni di euro per il recupero delle strutture principali del complesso.

Le due sale della Farmacia degli Incurabili, ora restaurate, furono realizzate intorno alla metà del Settecento, intervenendo sulla precedente spezieria di epoca cinquecentesca. Buona parte delle pareti è rivestita di scaffali in legno, sui quali sono raccolti circa 400 vasi in maiolica dell’epoca, che erano utilizzati per conservare gli ingredienti con cui venivano realizzate le preparazioni da utilizzare nell’ospedale. I soffitti sono finemente decorati e dipinti, così come i pavimenti e le finiture degli stessi scaffali. Anche per questo le due sale sono considerate tra gli esempi più significativi del barocco napoletano in ambienti di uso prettamente civile.

In seguito ai crolli del 2019, sembrava che il recupero della farmacia potesse avvenire in poco tempo, ma a causa di alcuni rinvii e ritardi nella gestione dei bandi i tempi si erano allungati sensibilmente. Il nuovo progetto prevede la risistemazione e messa in sicurezza di nove strutture del Complesso degli Incurabili, compresi il giardino, l’ex istituto di Anatomia patologica ed edifici che saranno destinati a un ospedale di comunità. Per presentare le candidature ai bandi ci sarà tempo fino a metà gennaio del 2025 e la Regione confida di poter concludere i lavori in tre anni, anche se potrebbero esserci ulteriori ritardi.

La sistemazione del Complesso degli Incurabili è del resto attesa da tempo, considerato che la struttura occupa un certo spazio nel centro storico di Napoli e non è sfruttata per le sue potenzialità, sia da un punto di vista storico-culturale, sia scientifico e di assistenza medica per la popolazione. Salvo cambiamenti di programma, gli ambienti della farmacia saranno visitabili su prenotazione a partire dal prossimo 30 novembre.