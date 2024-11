L’ambasciata statunitense a Kiev, in Ucraina, rimarrà chiusa per l’allarme di un attacco aereo russo

Il dipartimento di Stato per gli Affari consolari degli Stati Uniti ha detto che mercoledì l’ambasciata americana a Kiev, in Ucraina, resterà chiusa per prudenza a causa di un allarme di un attacco aereo russo previsto per oggi. I dipendenti saranno diretti nei rifugi antiaerei, dove sono invitati a spostarsi tutti i cittadini americani in Ucraina.

È possibile che l’allarme sia legato alla decisione di domenica del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di autorizzare per la prima volta l’uso di missili di produzione statunitense (ATACMS) in territorio russo, una scelta importante per il conflitto in corso e molto attesa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Poche ore dopo, nella notte tra lunedì e martedì, l’esercito ucraino li aveva utilizzati per la prima volta nella regione russa di Bryansk. Il presidente russo Vladimir Putin aveva detto in passato che avrebbe considerato l’autorizzazione all’uso di queste armi come un segno del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti, e quindi della NATO, e che avrebbe risposto.