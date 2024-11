La Russia ha detto che l’Ucraina ha usato i missili ATACMS in territorio russo

Il ministero della Difesa russo ha detto che l’esercito ucraino ha usato per la prima volta i missili a lungo raggio di produzione statunitense (ATACMS) durante un attacco in territorio russo durante la guerra in corso. Questi missili erano già stati usati per attaccare l’esercito russo, ma solo in territorio ucraino: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ne aveva autorizzato l’utilizzo all’interno della Russia lo scorso fine settimana.

L’Ucraina ha detto di aver colpito un deposito di armi nel territorio russo, ma senza specificare con cosa. Un funzionario ucraino che ha parlato in forma anonima con il Washington Post tuttavia ha confermato l’utilizzo dei missili ATACMS.

Secondo le autorità russe i missili sarebbero stati usati per un attacco compiuto nella notte tra lunedì e martedì contro la regione russa di Brjansk, a un centinaio di chilometri dal confine con l’Ucraina settentrionale: cinque di questi sarebbero stati abbattuti mentre i detriti di un missile danneggiato avrebbero provocato alcune esplosioni e un incendio in una base militare della zona.

