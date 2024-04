Gli Stati Uniti hanno spedito segretamente all’Ucraina un nuovo sistema di missili a lungo raggio 

Nell’ultima settimana l’esercito ucraino ha compiuto alcuni attacchi contro obiettivi militari russi utilizzando un nuovo sistema missilistico a lungo raggio che gli Stati Uniti hanno spedito, segretamente, nelle scorse settimane. Il sistema missilistico si chiama ATACMS (acronimo di Army Tactical Missile Systems): l’Ucraina ne aveva già a disposizione una versione capace di lanciare missili a 160 chilometri di distanza, ma il nuovo sistema è capace di raggiungere obiettivi a più di 300 chilometri. I missili facevano parte di un insieme di aiuti approvato dal presidente Joe Biden lo scorso febbraio (quindi non quello appena approvato, che comprende anche aiuti a Israele): la spedizione era stata mantenuta segreta per evitare che ne venisse a conoscenza la Russia.

Secondo un funzionario statunitense sentito in forma anonima dal New York Times, i missili appena ricevuti sono stati utilizzati per colpire un contingente di soldati russi nel sud-est dell’Ucraina, martedì, e un aeroporto militare russo nella penisola di Crimea, mercoledì.