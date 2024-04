Gli Stati Uniti hanno infine approvato l’invio di aiuti a Ucraina e Israele

Martedì sera il Senato degli Stati Uniti ha approvato con una larga maggioranza un nuovo insieme di aiuti militari destinati all’Ucraina, a Israele e a Taiwan. La misura, che era già stata approvata alla Camera sabato 20 aprile, vale oltre 95 miliardi di dollari (89 miliardi di euro) ed è stata approvata con 79 voti favorevoli e 18 contrari. Si discuteva dell’approvazione di questi aiuti dallo scorso ottobre, soprattutto per l’opposizione dell’ala più radicale del Partito Repubblicano, quando erano stati proposti per la prima volta. Perché diventi legge ora manca solo la firma del presidente statunitense Joe Biden, e ci si aspetta arrivi mercoledì.

L’insieme di aiuti è del tutto simile a quello che il Senato, che ha una piccola maggioranza Democratica, aveva già approvato in prima lettura lo scorso febbraio: comprende un insieme di norme dal valore complessivo di 95,3 miliardi di dollari, che includono 60,8 miliardi di dollari in aiuti militari per l’Ucraina, 26,4 miliardi di dollari per Israele e 8,1 miliardi per la regione indopacifica, in particolare per Taiwan. Sabato alla Camera la legge era stata approvata, con alcune modifiche al testo originale, con 311 voti a favore e 112 contrari.

Martedì sera, Biden ha definito quella per il sostegno militare ai paesi in questione «una legge fondamentale, che renderà il nostro paese e il mondo un posto più sicuro e sosterrà i nostri alleati che si stanno difendendo da terroristi come quelli di Hamas e da tiranni come [il presidente russo Vladimir] Putin».

Per l’approvazione degli aiuti alla Camera, dove invece ha la maggioranza il Partito Repubblicano, erano stati decisivi i voti del Partito Democratico in una votazione preliminare che si era tenuta venerdì. Da mesi infatti tra i Repubblicani era in corso un duro scontro, animato dai membri più radicali, contrari a fornire ulteriori aiuti all’Ucraina e più in generale convinti della necessità di un maggiore disimpegno degli Stati Uniti in politica estera. Con una decisione azzardata lo speaker della Camera, il Repubblicano Mike Johnson, aveva quindi ottenuto l’appoggio dei deputati Democratici, che avevano sostenuto la legge con 165 voti, oltre ai 151 dei Repubblicani.

La norma presentata era stata scorporata in tre parti diverse – gli aiuti in Ucraina, in Israele e in Asia – che anche sabato erano state votate separatamente per facilitarne l’approvazione. A queste misure ne era stata aggiunta una quarta, che è sempre stata approvata insieme a quelle sugli aiuti e comprende alcuni provvedimenti che Johnson aveva inserito per convincere i Repubblicani: tra questi ci sono nuove sanzioni contro Russia, Iran e Cina, la vendita di alcuni asset russi sequestrati e la richiesta che la società cinese ByteDance lasci il controllo del social network TikTok.

