Gli Stati Uniti dovrebbero infine approvare il grande pacchetto di aiuti all’Ucraina

Dopo trattative e scontri che vanno avanti da diversi mesi, ci si aspetta che sabato la Camera degli Stati Uniti approvi infine un grande pacchetto di aiuti militari da circa 95 miliardi di dollari per l’Ucraina, e in misura minore per Israele e Taiwan. Venerdì i voti del Partito Democratico sono stati decisivi in una votazione preliminare che ha preparato quella di sabato: hanno permesso al Partito Repubblicano – che ha la maggioranza alla Camera – di superare l’opposizione interna della sua ala più radicale, contraria agli aiuti. La loro approvazione è in ballo da ottobre, quando erano stati inizialmente proposti.

È un grosso risultato per l’Ucraina, favorito dalla mediazione dell’amministrazione del presidente Joe Biden, che aveva sostenuto il pacchetto di aiuti che però era un’iniziativa di competenza del Congresso. A coordinarla è stato lo speaker della Camera Mike Johnson, Repubblicano, che ha messo seriamente a repentaglio il suo incarico per arrivare all’approvazione del pacchetto.

Quello di venerdì è anche un atteso momento di collaborazione tra Repubblicani e Democratici, che ha sbloccato una fase di stallo che andava avanti da mesi al Congresso statunitense. Se saranno effettivamente approvati, come ormai previsto, gli aiuti dovranno poi essere autorizzati dal Senato, in un voto il cui risultato positivo è però dato per scontato. Biden ha già detto che firmerà immediatamente la misura, che è da tempo attesa dall’Ucraina, in un momento di grande difficoltà nell’opporsi all’invasione russa.

Il pacchetto prevede circa 61 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina, 26 miliardi a Israele e 8 miliardi alla regione Indo-Pacifica, incluso Taiwan. Il Pentagono, il ministero della Difesa statunitense, potrebbe far arrivare i primi rifornimenti all’Ucraina, che si pensa dovrebbero includere soprattutto munizioni come proiettili d’artiglieria per obici e lanciarazzi, nel giro di pochi giorni dall’approvazione. L’esercito ucraino ha un enorme bisogno di munizioni da tempo. La scarsità di rifornimenti militari ha costretto a pesanti razionamenti che hanno contribuito ai successi ottenuti dalla Russia negli ultimi mesi, come la conquista della città di Avdiivka a metà febbraio, che aveva comportato un ridisegno della linea del fronte orientale della guerra vantaggioso per i russi.

Nel voto preliminare di venerdì, alla Camera statunitense si è assistito a qualcosa di molto insolito. Da prassi, avendo i Repubblicani la maggioranza nell’aula, avrebbero dovuto approvare da soli la misura: ma da mesi dentro al partito è in corso un duro scontro, animato dall’ala più radicale che non vuole fornire ulteriori aiuti all’Ucraina, e sostiene la necessità di un maggiore disimpegno degli Stati Uniti in politica estera. Con una decisione azzardata e che potrebbe costargli il posto, Johnson ha quindi ottenuto l’appoggio dei deputati Democratici, che hanno sostenuto il pacchetto con 165 voti, più dei 151 che sono arrivati dai Repubblicani. Nei giorni scorsi, dopo aver parlato con Johnson, Biden aveva dato la sua approvazione al piano sugli aiuti.

Il voto preliminare è passato quindi con 316 voti a favore e 94 contrari, 55 arrivati dai Repubblicani e 39 dai Democratici che si oppongono al sostegno militare di Israele e chiedono il cessate il fuoco a Gaza. Il pacchetto è stato scorporato in tre parti diverse – gli aiuti in Ucraina, in Israele e in Asia – che saranno votate separatamente per facilitarne l’approvazione. A queste misure ne è stata aggiunta una quarta, che comprende vari provvedimenti che Johnson ha inserito per convincere i Repubblicani. Comprendono la richiesta che la società cinese ByteDance lasci il controllo del social network TikTok, la vendita di alcuni asset russi sequestrati, e nuove sanzioni a Russia, Iran e Cina.

Alcuni deputati Repubblicani hanno detto che vogliono sostenere una mozione di sfiducia nei confronti di Johnson, accusato di aver trattato direttamente con i Democratici per far passare il voto di venerdì. Su tutto questo scontro c’è stato ovviamente un ruolo del candidato Repubblicano alla presidenza Donald Trump, che negli scorsi mesi si era più volte opposto al pacchetto di aiuti, e che ha un maggiore isolazionismo tra i principali punti della sua agenda politica. Nei giorni scorsi tuttavia Trump aveva dato un segnale di ammorbidimento in riferimento al pacchetto di aiuti, evitando di criticare direttamente Johnson quando aveva parlato delle trattative in corso, e sostenendo che la sopravvivenza dell’Ucraina è importante.