Biden ha autorizzato l’Ucraina a usare i missili a lungo raggio in territorio russo

Secondo funzionari statunitensi ascoltati da diversi giornali, il presidente statunitense Joe Biden ha autorizzato per la prima volta l’Ucraina a utilizzare i missili a lungo raggio di produzione statunitense (ATACMS) all’interno del territorio russo.

La notizia non è ancora stata confermata dal governo statunitense, ma sarebbe uno sviluppo importante: gli Stati Uniti avevano inviato gli ATACMS all’Ucraina all’inizio di quest’anno, dopo molte resistenze, imponendo comunque una serie di restrizioni sul loro utilizzo, tra cui il divieto di lancio in territorio russo. Finora gli Stati Uniti si erano sempre rifiutati di rimuovere queste restrizioni, per il timore che il governo di Vladimir Putin potesse considerarli parte attiva della guerra in corso in Ucraina, e decidere di rispondere con la forza.

La decisione di Biden segue un’intensificazione dell’offensiva russa in Ucraina, che si è concretizzata in diversi modi: domenica, in uno dei più gravi attacchi dallo scorso agosto, la Russia ha compiuto un massiccio attacco con numerosi attacchi con missili su Kiev e altre città dell’Ucraina. Una decina di giorni fa, inoltre, l’esercito russo era stato rafforzato da migliaia di soldati inviati nella regione di Kursk dalla Corea del Nord, con cui Putin ha successivamente firmato un importante accordo di difesa reciproca.

Sulla decisione di Biden riportata dai media statunitensi si sa ancora poco e non è chiaro al momento in quali modi sarà autorizzato l’utilizzo degli ATACMS in Russia: i funzionari ascoltati dal New York Times e dal Washington Post hanno parlato di attacchi limitati in risposta al dispiegamento dei soldati nordcoreani nella regione di Kursk, nel sud ovest della Russia e vicino al confine ucraino, ma non sono ancora arrivate conferme al riguardo.