La Corea del Nord ha ratificato un importante patto di difesa reciproca con la Russia, che prevede l’assistenza militare reciproca e immediata se uno dei due paesi viene attaccato.

La Russia aveva già ratificato il trattato la scorsa settimana. Lunedì il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha firmato un decreto di ratifica del patto: secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa locale KCNA, il patto entrerà in vigore quando i due Stati si saranno scambiati gli atti firmati. Oltre agli aiuti militari il patto prevede che Russia e Corea del Nord collaborino in settori strategici come l’economia e il commercio, lo Spazio, l’approvvigionamento alimentare e l’energia atomica per usi pacifici, riporta euronews.

La ratifica del patto da parte della Corea del Nord arriva in settimane di forti critiche internazionali dopo che il paese ha inviato migliaia di truppe in Russia per combattere contro l’esercito ucraino. Una decina di giorni fa gli Stati Uniti avevano confermato che c’erano almeno 8mila soldati nordcoreani nella regione russa di Kursk, occupata dall’Ucraina ad agosto in un’operazione militare molto rapida. Secondo funzionari del governo ucraino e di quello statunitense che hanno parlato in forma anonima con il New York Times negli ultimi giorni, l’attacco della Russia sarebbe imminente.