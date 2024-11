Secondo fonti del New York Times la Russia starebbe ammassando 50mila soldati per attaccare la regione di Kursk, occupata dall’Ucraina

Secondo funzionari del governo ucraino e di quello statunitense che hanno parlato in forma anonima con il New York Times la Russia starebbe ammassando circa 50mila soldati per compiere un grande attacco nella regione russa di Kursk, nel sud-ovest del paese, che è stata in parte occupata dall’Ucraina ad agosto. Secondo le fonti del New York Times l’attacco sarebbe imminente e vi parteciperanno anche i soldati inviati in aiuto della Russia dalla Corea del Nord, che secondo il governo ucraino sarebbero circa 10mila.

Parte della regione russa di Kursk era stata occupata dai soldati ucraini ad agosto in un’operazione militare molto rapida, approfittando dell’effetto sorpresa e dell’impreparazione russa al confine. Negli scorsi giorni Andrii Kovalenko, capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina, aveva detto che nella regione c’erano già stati i primi scontri tra l’esercito dell’Ucraina e i soldati della Corea del Nord.