A Ercolano tre persone sono morte per un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio

Lunedì pomeriggio a Ercolano, in provincia di Napoli, c’è stata un’esplosione all’interno di un capannone in cui erano conservati dei fuochi d’artificio: tre persone sono morte e sono in corso le ricerche di eventuali dispersi (non si sa in quanti fossero presenti all’interno dell’edificio al momento dell’esplosione). La causa dell’esplosione non è stata accertata, ma il capannone era collegato a una fabbrica di fuochi d’artificio, non è chiaro se regolare o abusiva. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco.