Nel mondo ci sono troppe Svezie

Martedì Visit Sweden, l’agenzia svedese che si occupa di promuovere il turismo nel paese, ha chiesto all’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare il marchio “Svezia”. L’agenzia ha definito il suo tentativo una mossa «audace e un po’ sfrontata», ma che servirà a proteggere il nome del paese «dai tanti duplicati internazionali che potrebbero confondere i turisti».

Nel mondo ci sono infatti 8 località che si chiamano Svezia (oltre all’originale, hanno questo nome anche sei città statunitensi e un insediamento indonesiano), e secondo Visit Sweden la registrazione del marchio «garantirà che nessuno faccia le valigie per i laghi e le foreste svedesi per poi trovarsi in una città lontana che porta lo stesso nome, ma senza il fascino scandinavo».

L’iniziativa ha un lato volutamente sarcastico: fondamentalmente, si tratta di una mossa di marketing originale, studiata per promuovere il paese in modo leggero e non convenzionale.

Per esempio, Visit Sweden ha pubblicato sul suo canale YouTube una guida per spiegare ai turisti come individuare la “vera” Svezia. È composta perlopiù da indicazioni scherzose, che enfatizzano alcune caratteristiche tipiche del paese, come le peculiari condizioni climatiche. Per esempio, si consiglia ai turisti di «tenere d’occhio i mirtilli selvatici gratuiti», e di verificare che l’offerta degli hotel tenga conto «di otto stagioni, invece delle solite quattro».

Anche Susanne Andersson, l’amministratrice delegata dell’agenzia, ha presentato l’iniziativa con toni divertiti e autoironici: «Quando le persone pensano alla Svezia dovrebbero immaginare i nostri ricchi paesaggi, la cultura della fika (nome di una tradizione svedese che consiste nel bere caffè accompagnato da dolci, solitamente una torta) e il design iconico, non altre città o paesi che condividono con noi soltanto il nome». Visit Sweden ha anche pubblicato un’apposita petizione per sostenere l’iniziativa.

Anche se si tratta di un tentativo perlopiù velleitario, altri paesi potrebbero seguire l’esempio della Svezia. Per esempio, negli Stati Uniti ci sono 15 Norway (Norvegia), e 28 posti nel mondo si chiamano Londra. Inoltre, come ha suggerito scherzosamente il Guardian, l’Estonia potrebbe cercare un marchio per evitare che venga confusa con l’asteroide 1541 Estonia .