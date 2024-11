I Kansas City Chiefs e l’obiettivo della “stagione perfetta”

I Kansas City Chiefs, la squadra di football americano migliore al mondo attualmente, stanno giocando una stagione fin qui impeccabile nell’NFL (National football league), il principale campionato statunitense. Hanno vinto 9 partite su 9 e, considerando anche il finale della scorsa stagione, sono arrivati a 15 vittorie consecutive. Lo scorso febbraio avevano vinto per la seconda volta consecutiva il Super Bowl, la finale dell’NFL, diventando la prima squadra in vent’anni a fare il cosiddetto back-to-back, a vincere cioè due titoli di seguito.

Solamente una squadra nella storia della lega invece ha vinto tre titoli consecutivi, i Green Bay Packers sia tra il 1929 e il 1931 sia tra il 1965 e il 1967, ma nessuna squadra tecnicamente ha mai vinto tre “Super Bowl” di seguito, visto che la finale prese quel nome solo dal 1966. I Chiefs potrebbero quindi diventare i primi a vincere tre Super Bowl consecutivi e, oltre a quello, sono ancora in corsa per essere la seconda squadra di sempre a portare a termine la cosiddetta perfect season, una stagione intera senza sconfitte tra stagione regolare e playoff; ci riuscirono solamente i Miami Dolphins nel 1972, mentre i New England Patriots nel 2007 vinsero tutte le partite tranne l’ultima, appunto il Super Bowl.

In una stagione di football americano non si giocano molte partite: diciassette in stagione regolare e, a seconda del piazzamento, o tre o quattro ai playoff, compreso il Super Bowl. Eppure quello che riuscì a Miami rimane ineguagliato e molto celebrato, perché l’NFL è un campionato competitivo ed equilibrato. Per riuscirci, i Chiefs dovrebbero vincere anche le ultime 8 partite di regular season e le tre ai playoff.

Già tre anni fa Patrick Mahomes diceva che uno dei suoi obiettivi sarebbe stato fare la stagione da 20-0. Mahomes ha 29 anni ed è il quarterback di Kansas City, il giocatore cioè con il ruolo più importante della squadra, che dà avvio a tutte le azioni d’attacco; è considerato ormai uno dei migliori di sempre nel suo ruolo e ha ricevuto il premio di miglior giocatore (MVP) di tutti e tre i Super Bowl vinti di recente da Kansas City (vinsero anche nel 2020). Per i Chiefs gioca anche Travis Kelce, un eccezionale tight end (un ruolo offensivo) conosciuto anche per essere il compagno della celebre cantante Taylor Swift.

Oltre all’eccellente attacco, i Chiefs sono anche molto solidi in difesa e soprattutto stanno diventando sempre più abili a gestire i momenti cruciali delle partite. Su nove vittorie quest’anno, ben sette sono arrivate superando gli avversari di sette punti o meno, cioè di un solo possesso (nel senso che teoricamente gli avversari con un’azione offensiva avrebbero potuto almeno pareggiare). La loro abitudine alla vittoria, il loro talento e la loro organizzazione, insomma, li hanno resi una squadra eccezionalmente cinica e difficile da affrontare: la scorsa domenica 10 novembre hanno vinto 16-14 contro i Denver Broncos che, all’ultimo secondo, avrebbero avuto il calcio per vincere la partita, ma se lo sono fatti respingere dalla difesa di Kansas City.

È la prima volta che Kansas City arriva a metà della stagione regolare ancora imbattuta, nonostante peraltro diversi suoi titolari abbiano saltato alcune partite a causa di vari infortuni. Nelle rimanenti otto partite (senza contare i playoff) le avversarie più temibili saranno soprattutto i Buffalo Bills, contro cui i Chiefs giocheranno la prossima domenica 17 novembre, e i Pittsburgh Steelers, che affronteranno il giorno di Natale; in entrambi i casi giocheranno fuori casa. Già la partita contro i Bills, che finora hanno ottenuto 8 vittorie e 2 sconfitte, sarà un passaggio cruciale per capire se sia possibile la stagione perfetta dei Kansas City Chiefs.