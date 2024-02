I Kansas City Chiefs hanno vinto ancora il Super Bowl

Domenica notte a Las Vegas i Kansas City Chiefs hanno vinto la 58ª edizione del Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano, battendo i San Francisco 49ers per 25 a 22, dopo un tempo supplementare. Kansas City ha così confermato la vittoria ottenuta un anno fa nella passata edizione del Super Bowl: è la prima squadra a riuscire a vincere due volte di seguito in quasi vent’anni. Negli ultimi cinque anni ha vinto tre volte, sempre guidata dal quarterback Patrick Mahomes, che a 28 anni si conferma uno dei miglior nel suo ruolo, il più importante del football, e uno dei più vincenti in tempi recenti.

13 plays. 75 yards. 1 Super Bowl victory. The drive that gave the @Chiefs back-to-back Lombardis. 🏆 pic.twitter.com/rqmkgJPrrk — NFL (@NFL) February 12, 2024

La partita si è decisa a tre secondi dalla fine del primo tempo supplementare, dopo che Kansas City era stata anche in svantaggio 10-3 nella prima metà e poi di nuovo nel supplementare: la giocata vincente è stata un lancio di Mahomes in end zone, l’area di meta, per il compagno Mecole Hardman. Mahomes ha poi vinto il premio di miglior giocatore della finale, per il secondo anno consecutivo. San Francisco, che nella sua storia ha vinto il Super Bowl cinque volte, l’ultima nel 1995, ha perso le ultime tre finali giocate.

I Chiefs sono anche la squadra di Travis Kelce, considerato uno dei più forti della storia nel suo ruolo: è un tight end, un ruolo d’attacco, ma è famoso anche per essere il compagno di Taylor Swift, la cantante più celebre al mondo al momento. Swift era presente a Las Vegas, ha festeggiato la vittoria di Kansas City e ha attirato con la sua sola presenza ulteriori attenzioni nei confronti della partita.

È stato il primo Super Bowl giocato a Las Vegas e ci si attende che i dati di ascolto superino quelli già da record della scorsa stagione, con 115 milioni di spettatori televisivi. Il giro d’affari per la sola rete televisiva CBS, che ha trasmesso l’evento, è valutato intorno ai 600 milioni di dollari: gli spot televisivi durante il Super Bowl sono i più visti e quindi i più cari dell’anno, e possono arrivare a costare anche 7 milioni di euro per 30 secondi.

Nell’intervallo della partita ogni anno si realizza uno show di quindici minuti: quest’anno il protagonista è stato il cantante R&B statunitense Usher.

Usher was amazing his halftime performance was everything. pic.twitter.com/grgoigql3I — Stephanie Mills (@PrettyMill1) February 12, 2024

