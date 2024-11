Si è dimesso l’arcivescovo di Canterbury, accusato di aver occultato un grosso caso di abusi sessuali

Martedì si è dimesso Justin Welby, l’arcivescovo di Canterbury che è anche il capo spirituale della Chiesa anglicana d’Inghilterra. La settimana scorsa era stato pubblicato un rapporto indipendente, commissionato anni fa dalla stessa Chiesa d’Inghilterra, secondo cui Welby non gestì correttamente un grosso caso di abusi compiuti da John Smyth, definito nel rapporto come «il più prolifico molestatore seriale» nella storia dell’istituzione religiosa.

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, Smyth picchiò e molestò più di 130 persone tra il Regno Unito e alcuni stati africani. Il rapporto ha concluso che se in passato Welby avesse denunciato Smyth, comunicando tempestivamente alla polizia ciò che sapeva, l’uomo avrebbe potuto essere perseguito in tempi rapidi. Smyth è morto nel 2018 a Città del Capo, in Sudafrica, mentre erano ancora in corso le indagini.

Dopo la pubblicazione del rapporto Welby si era detto dispiaciuto e si era scusato, senza dimettersi. Ha cambiato idea dopo che una petizione, promossa da alcuni membri del sinodo (l’assemblea nazionale) della Chiesa anglicana, ha ricevuto più di 10mila firme e dopo aver ricevuto diverse critiche da parte di importanti membri del clero anglicano, tra cui la vescova di Newcastle, Helen-Ann Hartley.

Il caso di Smyth venne denunciato nel 2017 da un documentario di Channel 4 della BBC. Il rapporto pubblicato la settimana scorsa – chiamata anche “Makin Review” dal nome di chi l’ha scritto, Keith Makin – venne commissionato dopo il documentario, che fece molto scalpore. Questa stessa indagine ha scoperto che in realtà i dirigenti della Chiesa anglicana sapevano delle accuse a Smyth almeno fin dal 1982: e da lì in poi lo coprirono, esortandolo a trasferirsi dal Regno Unito all’Africa, dove gli abusi proseguirono.

Smyth ebbe diversi ruoli nell’Iwerne Trust, l’ente benefico che organizzava (oggi si chiama Titus Trust) i campi vacanze estivi per i giovani cristiani. In questo contesto, tra gli anni Settanta e Ottanta, Smyth molestò tra i 26 e i 30 giovani. Quando nel 1982 questi abusi vennero raccontati ai superiori di Smyth, loro non lo denunciarono alla polizia, ma gli consigliarono di lasciare il paese. L’uomo andò prima in Zimbabwe e poi in Sudafrica dove, sempre secondo quanto ha ricostruito il rapporto, abusò di altri 85 o 100 giovani tra i 13 e i 17 anni d’età.

Nel 1981 Welby lavorò come volontario in uno dei campi di Smyth, nella contea del Dorset, nel sudovest dell’Inghilterra. Lì un prete lo avvisò che Smyth «non era per niente una brava persona», ma Welby si è giustificato dicendo che all’epoca pensò che la cosa si riferisse alla personalità dell’uomo. Nel 2013, poco dopo che venne nominato arcivescovo di Canterbury, Welby venne informato delle accuse a Smyth, ma non si attivò con la polizia. Welby ha detto che aveva frainteso, e che pensava che la polizia ne fosse già a conoscenza e stesse già indagando.

Questo secondo momento è quello che è stato contestato di più. A questo punto, infatti, Welby aveva l’autorità per fare qualcosa: la sua inazione ha fatto sì che gli abusi proseguissero per altri anni, fino alla morte di Smyth. «È molto chiaro che devo assumermi la responsabilità personale e istituzionale per il lungo periodo tra il 2013 e il 2024, che è stato nuovamente traumatizzante», ha scritto Welby in una comunicazione diffusa martedì.

Articolo in aggiornamento…