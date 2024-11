Almeno 35 persone sono state uccise in Cina, investite da un automobilista

Lunedì sera almeno 35 persone sono state uccise a Zhuhai, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, dopo essere state investite da un’automobile che ha travolto una folla di persone che si stava allenando all’esterno di un centro sportivo. I media cinesi riferiscono anche di 43 feriti.

La polizia ha arrestato un uomo di 62 anni, che ha sfondato il cancello del centro sportivo e ha provato a scappare dopo aver travolto le persone. Al momento l’uomo è ricoverato in coma in ospedale: secondo quanto riportato dai giornali, si sarebbe inferto delle ferite da solo. Non è ancora chiaro cosa l’abbia spinto a guidare contro la folla, ma la polizia avrebbe inizialmente dichiarato che era insoddisfatto di un accordo per il divorzio.

L’incidente è avvenuto alla vigilia di un’esibizione dell’aviazione militare, che si tiene ogni anno a Zhuhai. Il centro sportivo, che è molto frequentato dai residenti, ha chiuso senza comunicare una data di riapertura.

Sia BBC che CBS News fanno notare che c’è stata molta censura sull’incidente da parte delle autorità cinesi: il numero dei morti è stato comunicato soltanto martedì mattina e la maggior parte dei video postati dai testimoni sui social media cinesi è stata cancellata. Anche i resoconti dei media locali con le interviste ai testimoni sono stati in gran parte rimossi da internet.