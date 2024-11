La nave Libra è arrivata in Albania con 8 persone migranti

Venerdì mattina attorno alle 7:30 la nave Libra della marina militare italiana è arrivata al porto di Shengjin, in Albania, con a bordo 8 uomini migranti (sei egiziani e due bangladesi) che saranno portati nei centri per migranti realizzati in Albania dal governo italiano. Dopo le procedure di sbarco e identificazione nell’hotspot allestito nel porto, saranno portate nel centro di Gjader, alcuni chilometri nell’entroterra, dove saranno detenute in attesa dell’esito della loro eventuale richiesta d’asilo.

La nave era partita mercoledì da Lampedusa: nonostante nei giorni precedenti sull’isola fossero arrivate centinaia di persone, solo 8 rispondevano ai requisiti necessari al trasferimento in Albania: uomini, maggiorenni, non accompagnati da familiari, non ritenuti “vulnerabili” e provenienti dai cosiddetti paesi sicuri. Il loro trattenimento (così come la probabile richiesta d’asilo) dovrà essere convalidato dai giudici: nel primo caso del genere, a ottobre, il tribunale di Roma non lo aveva fatto, sulla base di una recente sentenza europea che restringe molto la possibilità di definire un paese “sicuro”.

