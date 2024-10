I 12 migranti detenuti in Albania dovranno essere rilasciati

Venerdì mattina il tribunale di Roma non ha convalidato i decreti di trattenimento dei 12 migranti portati nei giorni scorsi nei discussi centri per richiedenti asilo in Albania, quelli voluti dal governo italiano per gestire l’immigrazione e completati la settimana scorsa. Facevano parte del primo gruppo di 16 uomini arrivati nei centri, e c’erano già molti dubbi che sarebbero rimaste lì: nei giorni scorsi quattro di loro erano già stati rimandati in Italia perché non rientravano nei requisiti. I rimanenti erano stati trasferiti a Gjader, una frazione del comune di Lezhë nell’entroterra del paese, dove il governo italiano ha costruito un centro di accoglienza.

Sebbene i centri siano in Albania tutte le procedure relative all’autorizzazione della detenzione amministrativa e all’esame delle richieste di protezione internazionale devono essere svolte dalle autorità italiane: per ogni migrante che arriva in Albania quindi la questura di Roma emette un decreto di trattenimento – perché le strutture italiane in Albania sono chiuse – poi la 18esima sezione del tribunale civile di Roma, quella competente sull’immigrazione, deve convalidarli. Venerdì mattina il tribunale non lo ha fatto, e ora non è ben chiaro cosa succederà a queste persone.

Anche perché nel frattempo la commissione territoriale che doveva esaminare le loro richieste con la cosiddetta procedura accelerata le ha respinte, con tempi mai visti per l’esame di una richiesta d’asilo in Italia (di solito per ottenere il primo grado di giudizio ci vogliono mesi, per svolgere i colloqui e reperire le informazioni necessarie). Ora in teoria i richiedenti asilo avranno 7 giorni di tempo per presentare un ricorso: in pratica però non è chiaro esattamente cosa succederà, dato che il tribunale di Roma ha respinto il decreto di detenzione legato alla procedura accelerata.

La mancata convalida ha a che fare con una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla cosiddetta questione dei “paesi sicuri”. Il nuovo protocollo prevede infatti che in Albania arrivi solo una parte dei migranti soccorsi in acque internazionali, cioè quelli che provengono da “paesi sicuri”, in cui secondo il governo italiano vengono rispettati l’ordinamento democratico e i diritti delle persone. In Albania inoltre secondo il protocollo stabilito dal governo possono finire soltanto migranti non vulnerabili: quindi non donne, bambini, né persone in evidenti condizioni di fragilità.

Quella di “paese sicuro” è una classificazione controversa, dato che diversi paesi che l’Italia considera “sicuri” non hanno ordinamenti democratici né rispettano effettivamente i diritti umani: di recente è stata messa in discussione da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di cui il tribunale di Roma ha dovuto tenere conto nel procedimento di convalida, secondo cui per essere considerato sicuro un paese deve esserlo per tutti quelli che ci vivono e in tutto il suo territorio. Quasi nessuno dei 22 paesi che fanno parte della lista stilata dal governo italiano rispetta questi due criteri. Nelle ultime due settimane, per altre udienze simili, altri tribunali avevano basato le loro decisioni proprio su questa sentenza.

