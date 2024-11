La nave Libra è partita per l’Albania con 8 persone migranti a bordo

Il ministero dell’Interno italiano ha detto che la nave Libra della Marina Militare è partita da Lampedusa verso l’Albania con a bordo 8 migranti, che saranno trasportati nei centri italiani per migranti in Albania. Martedì era stato annunciato che la nave avrebbe ripreso le operazioni verso l’Albania, ma non si sapeva né quando sarebbe partita né quante persone sarebbero state a bordo.

La nave dovrebbe arrivare all’hotspot allestito nel porto di Shengjin nei prossimi giorni, e da lì al centro di Gjader, dove i migranti attenderanno l’esito della loro richiesta di asilo. È possibile che anche in questo caso, come successo in precedenza, il loro trattenimento nei centri non venga convalidato dalla magistratura, sulla base di una sentenza europea difficilmente aggirabile dalle leggi italiane, e che gli 8 dovranno quindi essere riportati in Italia.

La nave ha una capienza di circa 200 persone, ma trovare le persone idonee al trasferimento (che per legge devono essere uomini, maggiorenni, soli, ritenuti non vulnerabili e provenienti da “paesi sicuri”) è molto difficile: Repubblica scrive che una nona persona sarebbe stata inizialmente scelta e poi lasciata a Lampedusa in quanto considerata troppo anziana e quindi “fragile”.

