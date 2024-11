Benjamin Netanyahu ha licenziato Yoav Gallant

Martedì sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant. Netanyahu ha proposto al ministro degli Esteri Israel Katz di prendere il posto di Gallant, e a Gideon Sa’ar, il leader del partito di opposizione Nuova Speranza, di prendere il posto di Katz. Negli ultimi mesi sui giornali israeliani si era parlato della possibilità che Netanyahu stesse valutando di rimuovere dal suo incarico Gallant, che fa parte del suo stesso partito, il Likud, a causa della sua opposizione alla legge sull’esenzione militare agli ultraortodossi e più in generale riguardo alla gestione della guerra nella Striscia di Gaza.

Annunciando il licenziamento di Gallant, Netanyahu ha detto che negli ultimi mesi la fiducia tra lui e il ministro della Difesa «si è consumata». Netanyahu ha anche detto: «Gravi differenze sono emerse tra me e Gallant a proposito della gestione della campagna militare, e queste divergenze sono state accompagnate da dichiarazioni e azioni che hanno contraddetto sia il governo che le decisioni dell’esecutivo. Ho compiuto sforzi ripetuti per colmare queste divergenze, ma si sono solo allargate».

Netanyahu aveva già provato a licenziare Gallant nel marzo del 2023, dopo che il ministro della Difesa aveva proposto di sospendere la contestata riforma della giustizia voluta dal primo ministro. L’annuncio del licenziamento di Gallant però aveva provocato due giorni di grandi proteste e uno sciopero generale in tutto il paese: per placare le proteste il governo israeliano aveva deciso di sospendere la discussione sulla riforma fino all’estate e il licenziamento di Gallant non era mai stato formalizzato. Alla fine era stato ritirato.

In questo momento Netanyahu ha delle difficoltà con il partito Ebraismo della Torah Unito, che rappresenta una grossa parte di ebrei ultraortodossi, per aver ritrattato sul sostegno a un disegno di legge a sostegno degli studenti delle yeshiva, le scuole religiose dell’ebraismo ortodosso, che non fanno il servizio militare.

Dopo l’annuncio di Netanyahu Gallant, che è un generale dell’esercito ed era il ministro della Difesa di Israele dal 2022, ha scritto su X (Twitter) un breve messaggio: «La sicurezza dello stato di Israele è stata e rimarrà sempre la missione della mia vita».

Le nomine di Katz e Sa’ar richiederanno l’approvazione del governo e poi del parlamento israeliano per diventare effettive.