Reddit ha iniziato a guadagnare

Martedì il valore delle azioni della società che possiede il social network Reddit è aumentato di più del 20 per cento: il rialzo è dovuto a un certo entusiasmo per la notizia che per la prima volta la società ha registrato profitti, dopo quasi vent’anni dalla sua fondazione. Dalla sua quotazione in borsa, avvenuta a marzo, il prezzo delle azioni è già salito di oltre il 60 per cento.

Reddit funziona per lo più come un servizio di social news – cioè un grande aggregatore di notizie e informazioni che vengono condivise, votate e commentate dai suoi iscritti – e c’era da sempre un certo scetticismo intorno alla sua capacità di monetizzare i propri servizi. Nel terzo trimestre dell’anno la società ha però registrato 348,4 milioni di dollari di entrate, un aumento del 68 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e il doppio dell’attesa degli analisti; ha ottenuto così, al netto dei costi, un profitto di quai 30 milioni di dollari, contro una perdita di oltre 7 milioni nello stesso periodo di un anno fa e le aspettative degli analisti che si aspettavano una perdita di 10 milioni.

Gli ottimi e sorprendenti risultati sono dovuti innanzitutto a un consistente aumento della base di utenti, ha detto la società: nel terzo trimestre dell’anno ha avuto in media più di 97 milioni di utenti giornalieri, cresciuti del 47 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e in alcuni giorni hanno anche superato i 100 milioni.

In una comunicazione agli azionisti, l’amministratore delegato di Reddit Steve Huffman ha attribuito il maggiore interesse a nuove funzionalità del social network, come quella di traduzione dei contenuti: lo scorso anno Reddit aveva iniziato a dare la possibilità agli utenti di tradurre i post in francese, per poi espanderla anche a spagnolo, portoghese, italiano e tedesco. Ora Huffman afferma che Reddit prevede di allargare ulteriormente la funzionalità in altre lingue e paesi entro il 2025.

I sorprendenti risultati però derivano anche da una serie di modifiche al modello di business di Reddit, che l’azienda ha introdotto poco dopo la quotazione in borsa proprio con l’obiettivo di generare più entrate e diventare redditizia: tra queste ci sono gli accordi pubblicitari con importanti leghe sportive e le restrizioni per i bot. Un certo ruolo l’ha avuto soprattutto la collaborazione con altre grosse società tecnologiche, tra cui Google e OpenAI, a cui ha dato accesso in licenza ai suoi dati: gli utenti ne producono in grande quantità tramite i forum di discussione – i cosiddetti “sudbreddit” – e che sono utili per le aziende che devono sviluppare e allenare nuovi sistemi di intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni i servizi di Reddit avevano però avuto diversi alti e bassi, con un periodo di grandi proteste da parte dei suoi utenti per alcune modifiche imposte dalla società che lo controlla proprio per tentare di far crescere i ricavi, e che però avevano finito per peggiorare l’esperienza degli utenti.

Per esempio lo scorso anno Reddit decise di aumentare notevolmente i pagamenti richiesti agli sviluppatori delle “app di terze parti”, cioè quelle che consentono di usare il social network oltre a quella ufficiale prodotta dall’azienda. Erano app molto apprezzate dagli utenti perché consentivano di personalizzare l’interfaccia di Reddit e aggiungevano funzioni che spesso rendono migliore l’esperienza d’uso del social network: ma con i cambiamenti imposti dall’azienda, molte furono costrette a chiudere.

Per protestare contro la decisione migliaia di forum di discussione furono resi privati – e dunque praticamente inaccessibili – dai loro moderatori, cioè dagli utenti che, senza ricevere compenso, amministrano i vari forum. Con il boicottaggio resero il social network di fatto inutilizzabile per l’utente medio: l’azienda fece loro qualche concessione, anche se di fatto le cose da allora cambiarono molto. Da settembre, per prevenire nuove forme di protesta e boicottaggio, l’azienda ha deciso che gli utenti che vogliono rendere un forum privato devono fare una richiesta scritta, che sarà poi valutata dal personale dell’azienda.