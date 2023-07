Com’è finita la più grande protesta della storia di Reddit

Lo scorso weekend Apollo, Sync, RIF, BaconReader e quasi tutte le altre “app di terze parti” che permettevano di accedere a tutti i contenuti di Reddit avendo al contempo a disposizione funzioni assenti nell’app ufficiale dell’azienda hanno smesso di funzionare. Si sapeva che sarebbe successo: a inizio giugno, i dirigenti di Reddit avevano annunciato che dal primo luglio l’accesso alle sue “API” – ovvero le interfacce di programmazione che, semplificando, consentono ad altre applicazioni di avere accesso ai dati di Reddit e quindi di costruire app come Apollo e RIF – avrebbe smesso di essere gratuito e avrebbe anzi cominciato a essere molto costoso.

Lo sviluppatore di Apollo Christian Selig aveva per esempio stimato che lui avrebbe dovuto pagare più di 18,5 milioni di euro all’anno per continuare usare le API come faceva prima. Dato che gran parte delle “app di terze parti” non era stata sviluppata a scopo di lucro e non era profittevole, il cambiamento ha sostanzialmente costretto i loro sviluppatori a chiuderle.

Pubblicità

Le app di terze parti basate sulle API erano molto amate dagli utenti di Reddit perché consentivano di personalizzare moltissimo la propria esperienza di navigazione e perché fino al 2016 Reddit non aveva avuto una propria app, quindi per un decennio gli utenti avevano dovuto usare per forza quelle sviluppate da terzi. In particolare vi facevano tuttora molto affidamento le persone disabili che fanno fatica a leggere e vedere i contenuti sull’app ufficiale dell’azienda, così come i volontari che fanno da moderatori dei vari subreddit (ovvero i forum tematici in cui è suddivisa la piattaforma), che usavano massicciamente app e bot esterni per intervenire in modo più efficace e veloce per gestire comunità che spesso ospitano centinaia di migliaia di persone.

Per cercare di evitare la chiusura di queste app, per oltre due settimane a giugno si è tenuta la protesta più partecipata e prolungata della storia di Reddit. Tra il 10 e il 12 giugno ottomila subreddit sono stati resi privati, e dunque praticamente inaccessibili, dai loro moderatori, nel tentativo di convincere la direzione dell’azienda ad ascoltare i dubbi e le preoccupazioni di quelle parti della comunità che moderano e animano la piattaforma gratuitamente da anni.

Reddit ha fatto alcune concessioni ai propri utenti: ha detto che esenterà le app incentrate sulle funzioni per disabili dal pagare per le API e ha promesso che renderà più accessibile la propria app principale nei prossimi due mesi. Il CEO di Reddit Steve Huffman ha per il resto optato per un approccio intransigente, arrivando prima a paragonare i moderatori a una «nobiltà terriera» priva di alcuna legittimità, in quanto non eletta democraticamente, e poi a minacciare di rimuoverli dal loro ruolo se non avessero riaperto i loro subreddit al pubblico.

Tra il 26 e il 27 giugno vari moderatori di grossi subreddit da milioni di membri che erano ancora privati, tra cui r/firefox (dedicato al noto browser) e r/apple (dedicato all’azienda tecnologica che produce iPhone e Mac), hanno raccontato al giornale statunitense dedicato alla tecnologia The Verge di aver ricevuto un messaggio in cui un dipendente di Reddit li informava che avrebbero perso il proprio stato di moderatori entro la fine della settimana. «Se rispondi per farci sapere che sei invece interessato a continuare a moderare attivamente questa community, valuteremo la tua richiesta», diceva il messaggio. Storicamente i moderatori dei subreddit non sono imposti dall’alto ma vengono scelti tra gli utenti più attivi della comunità, contribuendo a plasmarne le regole di condotta nel corso di mesi o anni.

Con altri moderatori, i dipendenti di Reddit sono stati più aggressivi: The Verge racconta che alcuni hanno ricevuto messaggi che dicevano: «Questa comunità non può continuare a rimanere chiusa ai suoi milioni di membri, e non continuerà a esserlo oltre la data limite che vi abbiamo comunicato».

Un po’ per evitare che le loro comunità finissero per essere moderate da sconosciuti, un po’ perché la chiusura dei subreddit come segno di protesta era stata inizialmente prevista soltanto per 48 ore, la maggior parte degli ottomila forum che avevano chiuso a giugno ora ha riaperto al pubblico, anche se duemila circa sono ancora inaccessibili.

Tra i grandi subreddit che hanno aperto si sono però sviluppate altre forme creative di protesta. r/firefox, per esempio, al momento non accetta più nuovi contenuti che parlino del browser: tutti i post più recenti sono invece dedicati ai panda rossi. «Tutti i post tecnici pubblicati in precedenza rimarranno disponibili in modo che le persone che cercano risposte a domande su Firefox ne trovino ancora ma, d’ora in poi e fino a quando gli amministratori di Reddit non risponderanno in modo appropriato alle nostre preoccupazioni, gli unici nuovi post consentiti saranno quelli che contengono i teneri animaletti pelosi da cui il nostro subreddit ha ricevuto indirettamente il suo nome», ha scritto un moderatore, facendo riferimento al fatto che in inglese i panda rossi sono noti anche come “fire foxes”. I moderatori hanno detto che in un futuro non meglio definito i post relativi al browser saranno nuovamente consentiti.

I subreddit r/femalefashionadvice e r/malefashionadvice, dedicati ai consigli di moda, hanno cominciato ad accettare soltanto post in cui gli utenti fingono di trovarsi nel XIX secolo, chiedendo quindi consigli su corsetti e giarrettiere o facendo battute su come vestirsi in vista di eventi descritti nei libri di Jane Austen. Altri hanno cambiato la categoria della propria comunità in “NSFW” (non adatto ai minori di 18 anni), per far sì che Reddit non potesse monetizzare su quello che pubblicavano, dato che gli inserzionisti normalmente non vogliono essere associati a quel genere di contenuti. In questi casi, Reddit ha rimosso vari moderatori e ha definito questo tipo di protesta «inaccettabile».

In risposta alle accuse di Huffman secondo cui gli utenti medi di Reddit erano stanchi delle proteste e volevano soltanto tornare alla normalità ma erano stati messi in difficoltà da moderatori che volevano continuare a protestare senza essere interpellati, alcuni subreddit molto grossi come r/pics, r/gifs, r/video e r/aww hanno chiesto ai loro iscritti se fossero d’accordo con una nuova regola: quella di pubblicare soltanto post dedicati al comico inglese John Oliver, conduttore del popolare show televisivo statunitense Last Week Tonight. Le loro comunità hanno votato ampiamente a favore delle nuove regole, e per giorni Reddit è stato per l’appunto invaso da foto, video e gif di John Oliver nelle situazioni più assurde.

Decine di moderatori hanno comunque espresso le loro preoccupazioni per il “comportamento minaccioso” di Reddit in un post su r/ModCoord. «I moderatori volontari sono la linfa vitale delle comunità di Reddit» ha scritto l’utente u/demmian. «La nostra dedizione dà forma al successo della piattaforma. È fondamentale che Reddit ascolti le nostre preoccupazioni e lavori con noi per mantenere le vivaci comunità che fanno di Reddit quello che è. Fino a quando le nostre voci non saranno ascoltate e le nostre richieste soddisfatte, continueremo a protestare».

«Le proteste hanno dimostrato quanto sia cruciale la comunità di Reddit per il sito e ha anche rivelato i limiti del potere di quella comunità», ha scritto su The Verge il giornalista Jay Peters. Soprattutto nei primi giorni, quando migliaia di subreddit sono stati chiusi al pubblico, è stato evidente quanto Reddit dipenda dai contenuti originali creati dai propri utenti. «Le comunità di Reddit sono cresciute perché la piattaforma ha dato potere ai moderatori: utenti non pagati che hanno lavorato duramente per costruire gli spazi utili, stravaganti e talvolta addirittura strani che hanno reso Reddit l’istituzione che è. La società generalmente si fidava di quei moderatori per fare il bene delle loro comunità e interferiva solo in rare circostanze. Ma ora Reddit sta comunicando di aver sempre potuto riprendersi il controllo a proprio piacimento».