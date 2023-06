Su Reddit è in corso una grande protesta: a partire dal weekend più di cinquemila dei circa settemila subreddit, i forum di discussione in cui è organizzato il social network, sono stati resi privati, e dunque praticamente inaccessibili, dai loro moderatori, cioè dagli utenti che, senza ricevere compenso, amministrano i vari forum. La contestazione riguarda la decisione di Reddit di aumentare notevolmente i pagamenti richiesti agli sviluppatori delle “app di terze parti”, le app che consentono di usare il social network oltre a quella ufficiale prodotta dall’azienda.

Queste app di terze parti sono molto amate dagli utenti perché consentono di personalizzare l’interfaccia di Reddit e aggiungono funzioni che spesso rendono migliore l’esperienza d’uso del social network: ma con i cambiamenti imposti dall’azienda, saranno quasi tutte costrette a chiudere.

Pubblicità

Tra i subreddit che stanno partecipando alla protesta, che di fatto è una specie di boicottaggio, ci sono quasi tutti i più popolari, come r/funny che ha più di 40 milioni di iscritti ed è dedicato a contenuti divertenti di vario genere e r/gaming che ha più di 30 milioni di iscritti ed è dedicato ai videogiochi. Per alcuni è stato detto che la protesta durerà 48 ore, per altri, come r/Music, a tempo indeterminato, finché la società che gestisce il social network non tornerà sulla sua decisione.

Più nello specifico, la protesta riguarda l’accesso alle “API” di Reddit, cioè alle interfacce di programmazione che, semplificando, consentono ad altre applicazioni di avere accesso ai dati di Reddit, e che quindi per esempio di usare Reddit fuori dall’app ufficiale. L’accesso alle API di Reddit finora era sempre stato gratuito, e questo aveva permesso a vari sviluppatori di creare applicazioni non ufficiali e molto amate, come Apollo, Infinity, Narwhal e Relay. Ne esistono diverse e alcune sono molto popolari perché fino al 2016 Reddit non aveva avuto una propria app e quindi per anni (Reddit esiste dal 2005) gli utenti dovevano per forza usarne una realizzata da terzi.

Anche dopo che Reddit ha creato la propria, molte persone hanno continuato a usarle, in parte per abitudine, in parte perché queste app non replicano alcuni aspetti poco graditi di quella ufficiale.

Ad aprile Reddit aveva annunciato che a partire da lunedì 19 giugno l’accesso alle API, finora gratuito, sarebbe diventato a pagamento. Non ha diffuso pubblicamente informazioni sulle tariffe richieste, ma lo sviluppatore di Apollo Christian Selig ha detto che a lui saranno richiesti più di 20 milioni di dollari (più di 18,5 milioni di euro) all’anno per l’uso che fa attualmente delle API di Reddit. Per questo Selig (che ha creato Apollo da solo e la gestisce ancora come un piccolo business) sarà costretto a chiudere la sua app. Lo stesso hanno detto gli sviluppatori di Rif Is Fun, Sync e ReddPlanet.

Reddit ha giustificato la novità dicendo che la società che gestisce la piattaforma deve essere «compensata in modo equo» per i costi multimilionari che consentono «l’esteso accesso ai suoi dati» che permette l’uso di app sviluppate da terze parti. Ha anche spiegato che le tariffe per l’accesso alle API sono in parte basate su quanto una singola app viene utilizzata dagli utenti, in parte sull’efficienza dei programmi sviluppati. Una persona portavoce di Reddit ha detto a BBC che Apollo ad esempio sarebbe notoriamente meno efficiente di altre app.

Negli ultimi giorni Reddit e l’amministratore delegato della società Steve Huffman hanno anche ripetuto più volte che l’accesso alle API rimarrà gratuito per le app che rendono la piattaforma più accessibile alle persone con disabilità, come RedditForBlind e Luna For Reddit, pensate per le persone cieche.