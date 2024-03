Le azioni di Reddit hanno guadagnato il 48 per cento nel primo giorno di quotazione in borsa

Giovedì 21 marzo il social network Reddit si è quotato in borsa negli Stati Uniti, in una delle offerte pubbliche iniziali (IPO) del settore tecnologico più attese di quest’anno. Le azioni della società che porta lo stesso nome del servizio online hanno concluso la giornata con un rialzo del 48 per cento. Reddit aveva fissato il valore di partenza a 34 dollari per azione, ma già dopo pochi minuti dall’apertura della borsa il prezzo era salito a 47 dollari, raggiungendo poi un massimo di 57,80 dollari prima di chiudere a 50,44 dollari. La società ha di conseguenza una capitalizzazione di mercato di 9,5 miliardi di dollari.

Reddit funziona per lo più come un servizio di social news, cioè un grande aggregatore di notizie e informazioni che vengono condivise, votate e commentate dai suoi iscritti. In questi anni il servizio ha avuto alti e bassi, con un periodo di grandi proteste da parte dei suoi utenti per alcune modifiche imposte dalla società che lo controlla. Reddit esiste dal 2005 e ha motivato la quotazione in borsa con la necessità di espandersi e ampliare i propri servizi. I responsabili della società ritengono che il sito possa accrescere ulteriormente il proprio valore concedendo in licenza l’impiego dell’enorme quantità di dati prodotta dai propri iscritti, utile per sviluppare e allenare nuovi sistemi di intelligenza artificiale. Google ha di recente avviato una collaborazione con Reddit proprio per avere accesso ai suoi dati da impiegare per lo sviluppo dei propri prodotti basati su intelligenze artificiali.