Una nave della marina militare italiana sta trasportando il primo gruppo di persone migranti verso i centri in Albania, scrive l’ANSA

Secondo informazioni citate dall’ANSA, la nave della marina militare italiana Libra starebbe trasportando in Albania il primo gruppo di persone migranti che saranno trattenute nei discussi centri per richiedenti asilo voluti dall’Italia, completati la settimana scorsa. Al momento non è chiaro quante dovrebbero essere le persone a bordo della nave e da dove arrivino, ma sempre in base a quanto scrive l’ANSA sarebbero state sottoposte a un primo controllo per verificare che abbiano i requisiti per essere trasportate lì: che siano cioè uomini adulti, ritenuti non vulnerabili e provenienti da paesi considerati “sicuri”, ossia quelli dove secondo il governo italiano l’ordinamento democratico e i diritti della popolazione vengono rispettati.

I centri per persone migranti in questione sono l’hotspot di Shengjin, una città costiera circa un’ora di macchina a nord della capitale albanese Tirana dove le persone vengono fatte sbarcare e identificate, e il centro di prima accoglienza per richiedenti asilo a Lezhë, nell’entroterra rurale del paese, dove c’è anche un centro di permanenza e rimpatrio (CPR). Gli accordi tra Italia e Albania prevedono che le richieste vengano gestite entro quattro settimane: in caso di esito positivo le persone potranno essere trasferite in un centro d’accoglienza in Italia, altrimenti verranno rimpatriate nel paese d’origine.

– Leggi anche: I centri per migranti in Albania sono pronti