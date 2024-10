In alcune parti di Milano e della Lombardia ci sono allagamenti e disagi dovuti alle forti piogge

Giovedì alcune strade a Milano e nel resto della Lombardia si sono allagate e ci sono stati disagi a causa delle forti piogge in corso dalla nottata. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento della situazione. Già da mercoledì in molte delle zone interessate era in vigore un’allerta rossa (quella di livello più alto) per il rischio idrogeologico.

A Milano il fiume Lambro è esondato nel quartiere di Ponte Lambro e nella zona del parco Lambro, nella parte est della città. Le due comunità per persone in situazione di fragilità che si trovano nella zona del parco, Ceas ed Exodus, sono state evacuate. L’attivazione della vasca di laminazione (un grande bacino progettato per raccogliere l’acqua in eccesso delle piene) ha evitato invece l’esondazione del Seveso, l’altro fiume che passa dalla città.

A Bergamo e a Lecco sono state chiuse le scuole superiori, anche per diminuire il traffico nelle strade, già congestionate a causa del maltempo. In entrambe le province diverse strade sono state bloccate da frane e allagamenti, in alcuni casi già dai giorni scorsi.