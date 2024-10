La Protezione Civile ha diffuso un’allerta rossa in Lombardia per le piogge di mercoledì e giovedì

La Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa in alcune zone della Lombardia a causa delle piogge previste per la serata di mercoledì 9 ottobre e la mattina di giovedì 10 ottobre. Le zone interessate sono la Valchiavenna, la Valtellina, la Valcamonica, la zona del Lario e delle Prealpi occidentali, e le Orobie bergamasche. Per altre zone limitrofe in Lombardia e in Veneto è stata diramata l’allerta arancione, diffusa anche per alcune aree in Emilia-Romagna.

L’allerta rossa è il massimo livello di criticità, riguarda il rischio idraulico e idrogeologico e indica situazioni meteorologiche estreme che possono provocare gravi danni a persone o cose, come la possibilità che le piogge causino frane, crolli, o colate di fango; quella arancione indica piogge intense e molto abbondanti, con possibili danni, mentre quella gialla avvisa di fenomeni pericolosi solo a livello locale.